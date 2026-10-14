Barcelona Tekuk Galatasaray 4-1, Pertahankan Rekor Sempurna Musim Ini

JawaPos.com - Barcelona meraih kemenangan kedua secara beruntun di Liga Champions 2026/2027 setelah menaklukkan Galatasaray dengan skor 4-1 di RAMS Park, Istanbul, Turki, Rabu (14/10). Meski sempat tertinggal, Barcelona tampil dominan sepanjang pertandingan.

Barcelona langsung melakukan serangan sejak peluit awal ditiup. Peluang pertama Barcelona datang dari Dani Olmo pada menit keenam. Menerima umpan Pedri, upaya Olmo masih bisa digagalkan kiper Ugurcan Cakir, sebelum wasit akhirnya mengangkat bendera offside.

Di tengah dominasi tim tamu, Galatasaray justru berhasil membuka keunggulan pada menit ke-28. Rafael Leao melakukan penetrasi cepat dari sisi kiri sebelum mengirimkan umpan tarik ke arah Alexey Batrakov di depan kotak penalti.

Batrakov melepaskan tembakan yang mengenai Joao Cancelo sehingga arah bola berubah dan mengecoh kiper Barcelona, Joan Garcia. Galatasaray pun unggul lebih dulu dengan skor 1-0. Tuan rumah sempat menggandakan keunggulan pada menit ke-34 melalui Baris Alper Yilmaz.

Namun, setelah meninjau tayangan Video Assistant Referee (VAR), wasit menganulir gol itu karena Yilmaz berada dalam posisi offside. Keputusan itu membuat Barcelona terhindar dari ketertinggalan dua gol. Barcelona pun memanfaatkan momentum itu untuk meningkatkan tekanan. Setelah beberapa kali mengancam gawang Galatasaray, tim tamu akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-43.

Dani Olmo melakukan tekel tepat waktu untuk merebut bola dari Sanchez dan menjaga serangan Barcelona tetap hidup. Bola kemudian mengarah kepada Cancelo yang berada di posisi ideal untuk melepaskan tembakan. Bek sayap asal Portugal itu dengan tenang menempatkan bola ke sudut jauh gawang Cakir dan mengubah skor menjadi 1-1.

Memasuki babak kedua, Barcelona meningkatkan intensitas serangan. Pada menit ke-50, Barcelona mencetak gol kedua melalui Fermin Lopez. Gol itu berawal dari tendangan sudut yang gagal dibuang dengan baik oleh lini belakang Galatasaray.

Lamine Yamal yang mendapatkan bola langsung mengoper kembali ke depan gawang. Fermin Lopez yang lolos dari kawalan pemain lawan menyambutnya dengan sundulan jarak dekat dan membawa Barcelona berbalik unggul 2-1.