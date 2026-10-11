Victor Pau Ungkap Kerasnya Latihan Hansi Flick di Barcelona, Bikin Pusing!

Victor Pau mengenang kerasnya latihan Hansi Flick di Barcelona. Meski berat, dia mengaku banyak belajar soal disiplin dan kerja keras. (Dok. FCB)
JawaPos.com - Victor Pau menyimpan kenangan pahit saat masih membela Barcelona. Penyerang Sporting Braga tersebut mengungkapkan kerasnya intensitas latihan yang diterapkan Hansi Flick ketika memimpin sesi latihan di Camp Nou.
Menurut Victor, pelatih asal Jerman itu menuntut kondisi fisik prima dan kedisiplinan tinggi dari para pemain. Bahkan, beratnya latihan terkadang membuatnya merasa pusing setelah sesi berakhir.
Pengakuan tersebut disampaikan Victor dalam wawancara program Que T'hi Jugues di radio Cadena SER.
“Ada video yang memperlihatkan saya dan Gavi terbaring di tanah dengan kaki diangkat ke atas. Saya sering merasa pusing setelah menyelesaikan sesi latihan,” papar Victor seperti dikutip Goal.
Victor menggambarkan latihan di bawah arahan Flick sebagai pengalaman yang menguras tenaga. Meski demikian, dia mengakui bahwa tuntutan tinggi sang pelatih memberikan pelajaran penting bagi perkembangan kariernya.
Kesempatan bermain Victor bersama Barcelona memang terbatas pada musim 2024–2025. Namun, pengalaman tersebut tetap memberinya pemahaman mengenai standar profesionalisme di klub elite.
Victor menilai disiplin dan kerja keras menjadi dua hal yang tidak bisa ditawar bagi pemain yang ingin berkembang di level tertinggi.
Menurutnya, Flick tidak hanya menuntut pemain bekerja keras di lapangan, tetapi juga membangun kebiasaan profesional yang harus diterapkan secara konsisten.
Selain mengenang pengalamannya bersama Flick, Victor juga memberikan pujian kepada mantan rekan setimnya, Gerard Martin.
Bek Barcelona tersebut disebut hampir mencapai penampilan ke-100 bersama tim utama. Bagi Victor, pencapaian itu menunjukkan perkembangan dan konsistensi yang patut diapresiasi.
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