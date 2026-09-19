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Sabtu, 19 September 2026 | 17.08 WIB

Prediksi Susunan Pemain Sevilla FC vs Barcelona: Hansi Masih Ingin 100 Persen

Barcelona memburu kemenangan ketujuh beruntun di LALIGA saat menghadapi Sevilla FC. Barca ingin mempertahankan rekor sempurna. (Barcelona) - Image

Barcelona memburu kemenangan ketujuh beruntun di LALIGA saat menghadapi Sevilla FC. Barca ingin mempertahankan rekor sempurna. (Barcelona)

JawaPos.com – FC Barcelona menjadi satu-satunya klub LALIGA yang belum gagal memenangi enam jornada awal musim ini. Sevilla FC akan menguji rekor 100 persen Barca di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, dini hari nanti.

Faktanya, musim lalu, label Barca sebagai juara LALIGA ternoda di Sanchez Pizjuan. Barca tumbang 1-4. Saat takluk, Barca unbeaten dalam tujuh jornada.

Makanya, entrenador Barca Hansi Flick mewanti-wanti anak asuhnya tentang ancaman Sanchez Pizjuan.

”Selalu menyenangkan kami bisa mengawali LALIGA musim ini dengan sempurna. Tetapi, ini baru awal-awal musim. Yang terpenting, bagaimana kami mengakhiri musim ini dengan gelar juara,” tutur Hansi di laman resmi klub.

Barca sebagai klub terproduktif di LALIGA musim ini dengan 28 gol jadi modal bagus Raphinha dkk di Sanchez Pizjuan.

Bertolak belakang dengan Sevilla FC yang baru mengemas 9 gol. 

Prediksi Susunan Pemain Sevilla FC vs Barcelona

SEVILLA FC (4-5-1):

1-Vlachodimos (g); 2-Iglesias, 5-Castrin, 4-Salas, 17-Suazo (c); 30-Sierra, 8-Kochorashvili, 24-Fofana, 6-Agoume, 20-Correia; 19-Stassin

Pelatih: Luis Garcia Plaza

FC BARCELONA (4-2-3-1):

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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