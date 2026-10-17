Prediksi Skor Troyes vs RC Lens di Liga Prancis: Les Sang et Or Menang di Stade de I’Aube

RC Lens berpeluang meraih kemenangan saat menghadapi Troyes dalam lanjutan Liga Prancis. (RC Lens)
JawaPos.com - Troyes akan menantang RC Lens dalam lanjutan Liga Prancis 2026/2027. Les Sang et Or - julukan RC Lens - diprediksi akan mengunci kemenangan karena tuan rumah sedang terpuruk.
Troyes akan menjamu RC Lens di Stade de I’Aube, Minggu (18/10) pukul 01.45 dini hari WIB. Tim berjuluk Les Troyens itu memasuki pertandingan dengan rentetan hasil buruk.
Troyes menelan kekalahan 0-2 dari Marseille pada laga terakhirnya. Hasil tersebut membuat klub promosi itu terlempar ke zona degradasi sekaligus memperpanjang catatan kekalahan mereka di Liga Prancis menjadi empat laga beruntun.
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Padahal, Troyes awalnya menunjukkan tanda-tanda positif dengan mengoleksi empat poin dari dua laga pertama musim ini. Namun, performa mereka merosot dengan menelan empat kekalahan beruntun.
Masalah utama Troyes terletak pada rapuhnya lini pertahanan. Mereka kini sudah kemasukan 13 gol dalam enam pertandingan Ligue 1, menjadi salah satu tim dengan catatan kebobolan terburuk musim ini.
Troyes juga punya masalah besar pada lini serang. Les Troyens sangat tumpul karena tidak mampu mencetak sebiji gol dalam tiga laga terakhirnya di Liga Prancis musim ini.
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Sementara, RC Lens juga belum sepenuhnya menemukan kestabilan di bawah komando Yannick Cahuzac. Sejak mengambil alih posisi Dino Toppmoller pada September, ia sudah menelan dua kekalahan dari tiga pertandingan kompetitif.
Namun, RC Lens memiliki peluang untuk memanfaatkan kondisi tuan rumah setelah meraih kemenangan 2-1 atas Lyon pada pekan keenam. Hasil tersebut membawa mereka ke posisi ke-10 dan menjadi suntikan kepercayaan diri menjelang lawatan ke Stade de l’Aube.
Kendati demikian, performa pertahanan RC Lens juga belum sepenuhnya meyakinkan. Mereka telah kebobolan 10 gol dalam enam pertandingan liga, jumlah yang tergolong tinggi bagi tim yang musim lalu menjadi salah satu kesebelasan dengan pertahanan terbaik kedua di kompetisi tersebut.
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