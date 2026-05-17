Al-Nassr Ditaklukkan Gamba Osaka 0-1, Paceklik Gol Ronaldo Berlanjut

Cristiano Ronaldo harus menunda trofi pertama bersama Al Nassr. (ig @segmentofutbolec)
JawaPos.com - Al-Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 dari tim Jepang Gamba Osaka dalam final Liga Champions Asia di Al-Awwal Park, Riyadh, pada Minggu, dikutip dari ANTARA.
Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi.
Gol Deniz Hummet pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka, demikian laman the-AFC.
Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al-Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan.
Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo cs.
Ancaman perdana dari Al-Nassr datang melalui tembakan mendatar Abdulrahman Ghareeb pada menit ke-7, tetapi kiper Gamba Osaka, Rui Araki, sigap menepis bola.
Empat menit kemudian, giliran Joao Felix menguji ketangguhan Araki, tetapi kandas di tangan sang penjaga gawang.
Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyarangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Deniz Hummet.
Hummet kemudian melepaskan tembakan akurat yang bersarang di pojok kiri gawang kawalan Bento. 1-0 untuk Gamba.
