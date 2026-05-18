Cristiano Ronaldo "Hilang" Saat Penyerahan Medali Liga Champions Asia, Bintang Al-Nassr Disorot Media Arab

Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr. (@Cristiano/X)
JawaPos.com - Perilaku Cristiano Ronaldo jadi sorotan setelah klubnya Al-Nassr FC, gagal memenangi Liga Champions Asia Two di King Saud University, Riyadh, kemarin WIB (17/5). Dalam laga final, Al Nassr dipecundangi Gamba Osaka 1-0.
CR7 yang sudah berambisi memenangi ajang antarklub pertamanya di luar Eropa, memilih tidak bergabung dengan rekan-rekannya saat pemberian medali runner up.
"Hilangnya" CR7 itu pun jadi bahan perbincangan media-media di Arab Saudi.
Apalagi, sebagai kapten Al Nassr, CR7 harusnya tetap naik ke podium menerima kalungan medali runner up.
Meski demikkan, tactician Al Nassr Jorge Jesus tidak mempersoalkan keputusan kapten timnas Portugal itu. Dia juga menganggap kekalahan Al Nassr bukan kesalahan CR7.
"Cederanya beberapa pemain membuat kami kehilangan hampir separo dari kekuatan kami. Aku harap, kami masih bisa memenangi gelar musim ini," harap Jesus, seperti yang dilansir dari laman Koora.
