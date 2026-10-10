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Andika Rachmansyah
Minggu, 11 Oktober 2026 | 04.54 WIB

Para Legenda Unjuk Gigi di SUGBK, Arsenal Bungkam Manchester United 3-2

Moment gol Pemain North London Legends Santi Cazorla ke gawang kiper United Legends Edwin Van Der Sar saat pertandingan persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Moment gol Pemain North London Legends Santi Cazorla ke gawang kiper United Legends Edwin Van Der Sar saat pertandingan persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Arsenal Legends menang tipis 3-2 atas Manchester United Legends dalam laga ekshibisi bertajuk The Rivalry Returns.

Pertandingan yang mempertemukan para legenda dari kedua klub itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senayan, Sabtu (10/10) malam WIB. 

Ashley Young, Emmanuel Adebayor, dan Santi Cazorla Catatkan Nama di Papan Skor

Manchester United Legends langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Baru lima menit laga berjalan, Setan Merah unggul 1-0 melalui gol Ashley Young yang memanfaatkan umpan silang Carlos Tevez.

Gol tersebut bermula dari kecerdikan Darron Gibson dalam melihat celah di lini pertahanan Arsenal. Ia kemudian menyodorkan bola kepada Tevez yang berhasil lolos dari jebakan offside sebelum mengirimkan umpan matang kepada Young.

Arsenal Legends tak membutuhkan waktu lama untuk merespons. Lima menit berselang, Emmanuel Adebayor menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui sepakan keras setelah menerima bola dari situasi sepak pojok yang dieksekusi Jermaine Pennant.

Kedua tim kemudian bermain imbang hingga jeda hidrasi pada menit ke-21. Setelah pertandingan kembali dilanjutkan, Manchester United mendapat peluang melalui Dimitar Berbatov yang dijatuhkan Philippe Senderos, tetapi wasit tidak menunjuk titik putih.

Arsenal langsung melancarkan serangan balik cepat setelah insiden tersebut. Ashley Cole melepaskan umpan lambung akurat yang disambut Santi Cazorla, yang berdiri bebas tanpa pengawalan sebelum mencetak gol untuk membawa Arsenal unggul 2-1.

Manchester United terus menggempur pertahanan Arsenal demi mengejar ketertinggalan. Namun, sejumlah penyelamatan gemilang Petr Cech membuat keunggulan Arsenal bertahan hingga turun minum.

Jeremie Pennant Bawa Arsenal Legends Menang

Memasuki babak kedua, Arsenal mengganti penjaga gawang dengan memasukkan Lukasz Fabianski untuk menggantikan Cech yang tampil impresif. Fabianski langsung menunjukkan kualitasnya dengan menggagalkan peluang Eric Djemba-Djemba pada awal babak kedua.

Editor: Banu Adikara
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