Absen di Laga Arsenal Legends vs Man United Legends, Thierry Henry: Otot Saya Maunya Jadi Pelatih!

JawaPos.com - Legenda Arsenal, Thierry Henry, mengungkap alasan tidak bermain saat menghadapi Manchester United Legends dalam laga ekshibisi bertajuk The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (10/10).

Arsenal Legends menang atas Man United Legends dengan skor tipis 3-2. Pertandingan tersebut cukup memanjakan mata karena penonton melihat langsung para legenda dari kedua tim raksasa Inggris tersebut.

Hanya saja, Henry tidak bermain bersama rekan-rekannya di Arsenal Legends. Ia hanya duduk di bangku cadangan dan bertugas menjadi pelatih bagi para rekan-rekannya yang tampil di lapangan.

"Sederhana saja: otot hamstring saya maunya jadi pelatih. Jadi itu keputusan yang sangat mudah. Tubuh saya memberi sinyal bahwa saya harus melakukannya. Saya baru saja bermain di laga testimonial Robert Pires dan mengalami sedikit cedera," kata Henry dalam konferensi pers usai laga, Sabtu (10/10).

"Jadi, saya tetap ingin berada di sini, ingin hadir dan melihat Jakarta serta semua orang di sini, tetapi hamstring saya menyarankan bahwa sebaiknya saya berada di bangku cadangan," sambungnya.

Lebih lanjut, Henry mengungkapkan pesan yang disampaikannya kepada para pemain Arsenal Legends saat menghadapi Man United Legends. Sambil bercanda, ia meminta rekan-rekannya untuk tidak sampai menelan kekalahan dari rival mereka.

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"Jangan kalah, jangan kalah! Tidak, di luar bercanda, ini soal mendengarkan kondisi tubuh Anda, yang sayangnya menjadi kendala bagi kami di usia sekarang. Kami mencoba mencari tahu siapa yang bisa berlari membuka ruang di belakang, siapa yang bisa menahan bola, dan siapa yang bisa bertahan," jelas Henry.

Henry juga menekankan pentingnya menjaga penguasaan bola dan mempertahankan kerapatan formasi agar Arsenal Legends tidak mudah dieksploitasi oleh Man United Legends. Menurutnya, kondisi fisik para pemain yang tak lagi muda serta cuaca yang lembap membuat tim harus bermain lebih disiplin.