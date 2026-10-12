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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.06 WIB

Haaland Unggah Emoji Usai Man City Hajar Liverpool, Fans Rival Langsung Bereaksi

Erling Haaland merayakan kemenangan Manchester City atas Liverpool melalui media sosial. Emoji yang menyertai unggahannya disebut memancing reaksi dari pendukung klub rival. (Bein Sports) - Image

Erling Haaland merayakan kemenangan Manchester City atas Liverpool melalui media sosial. Emoji yang menyertai unggahannya disebut memancing reaksi dari pendukung klub rival. (Bein Sports)

JawaPos.com – Erling Haaland menjadi sorotan setelah Manchester City menang telak 3-0 atas Liverpool di Anfield, Minggu (11/10/2026). Penyerang asal Norwegia itu mengunggah foto perayaan kemenangan di media sosial dengan menyertakan emoji wajah mencium yang kemudian dikaitkan dengan sindiran kepada pendukung klub rival.

Pertandingan tersebut menjadi perhatian karena merupakan laga pertama Manchester City setelah komisi independen menyatakan klub bersalah atas pelanggaran serius aturan finansial Premier League. City telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Situasi itu membuat atmosfer di Anfield semakin panas. Suporter Liverpool berulang kali melontarkan cemoohan dan menyuarakan protes kepada tim tamu.

Namun, tekanan dari tribun tidak menghalangi City meraih kemenangan. Tim asuhan Enzo Maresca mengambil alih kendali pertandingan setelah Ryan Gravenberch menerima kartu kuning kedua dan diusir keluar lapangan pada menit ke-62.

Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65. Jérémy Doku kemudian menggandakan skor tiga menit berselang, sebelum Rayan Cherki memastikan kemenangan 3-0 pada menit ke-78.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan sempurna City pada awal musim Premier League 2026/2027.

Unggahan Haaland Picu Reaksi Suporter Rival

Setelah pertandingan, Haaland membagikan foto dirinya merayakan kemenangan di Anfield. Unggahan itu disertai emoji wajah mencium yang kemudian menjadi bahan pembicaraan di kalangan penggemar sepak bola.

Sejumlah pendukung Liverpool, Manchester United, dan klub rival lainnya disebut memberikan beragam tanggapan. Sebagian komentar menyinggung kemungkinan sanksi terhadap City dalam kasus finansial yang masih bergulir. Ada pula yang mempermasalahkan kartu merah Gravenberch dan menyoroti nilai transfer Haaland yang dilaporkan mencapai sekitar 52 juta pound sterling.

Meski unggahan tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk perayaan atau sindiran, tidak ada dasar yang cukup untuk memastikan bahwa emoji itu secara khusus ditujukan kepada suporter rival.

Editor: Hendra
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