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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.05 WIB

Dicemooh Fans Liverpool, Haaland Justru Bangga dengan Respons Man City di Anfield

Manchester City menang 3-0 atas Liverpool di Anfield meski mendapat cemoohan suporter tuan rumah. Erling Haaland memuji karakter dan kekompakan timnya. (Bein Sports) - Image

Manchester City menang 3-0 atas Liverpool di Anfield meski mendapat cemoohan suporter tuan rumah. Erling Haaland memuji karakter dan kekompakan timnya. (Bein Sports)

JawaPos.com – Erling Haaland mengungkapkan kebanggaannya setelah Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Liverpool di Anfield, Minggu (11/10/2026). Kemenangan tersebut terasa istimewa karena City harus menghadapi cemoohan suporter tuan rumah di tengah kontroversi kasus pelanggaran aturan finansial Premier League.

Dalam pertandingan pertamanya setelah dinyatakan bersalah atas sejumlah pelanggaran aturan keuangan, Manchester City berhasil menaklukkan Liverpool yang bermain dengan 10 pemain. Klub berjuluk The Citizens itu telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sepanjang pertandingan, para pemain City mendapat sambutan kurang ramah dari publik Anfield. Namun, tekanan tersebut tidak membuat tim asuhan Enzo Maresca kehilangan fokus. Mereka justru mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mengamankan tiga poin.

Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65, hanya beberapa menit setelah Ryan Gravenberch menerima kartu kuning kedua dan diusir keluar lapangan. Jérémy Doku menggandakan keunggulan tiga menit kemudian, sebelum Rayan Cherki memastikan kemenangan 3-0 pada menit ke-78.

Peluit akhir disambut luapan kegembiraan para pemain dan pendukung City. Haaland bahkan meluangkan waktu untuk merayakan kemenangan bersama suporter tim tamu.

Haaland Bangga dengan Karakter Man City

Melansir ESPN, Haaland menilai kemenangan di Anfield memiliki arti tersendiri bagi Manchester City, terutama karena tim harus menghadapi tekanan besar sepanjang pertandingan.

“Bagi setiap penggemar, ini adalah momen indah yang akan tetap bersama kita untuk waktu yang lama, terutama dalam hal perasaan setelah pertandingan dan selama pertandingan,” ujar Haaland.

“Ini sulit dan berat, tetapi kami menunjukkan karakter yang luar biasa. Saya sangat bangga pada semua orang,” lanjutnya.

Komentar tersebut menggambarkan kepuasan Haaland terhadap cara City menghadapi situasi sulit. Bagi striker asal Norwegia itu, kemenangan ini bukan sekadar soal tiga poin, melainkan juga bukti kekuatan mental dan kebersamaan tim.

Editor: Hendra
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