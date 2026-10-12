Dicemooh Fans Liverpool, Haaland Justru Bangga dengan Respons Man City di Anfield

Manchester City menang 3-0 atas Liverpool di Anfield meski mendapat cemoohan suporter tuan rumah. Erling Haaland memuji karakter dan kekompakan timnya. (Bein Sports)
JawaPos.com – Erling Haaland mengungkapkan kebanggaannya setelah Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Liverpool di Anfield, Minggu (11/10/2026). Kemenangan tersebut terasa istimewa karena City harus menghadapi cemoohan suporter tuan rumah di tengah kontroversi kasus pelanggaran aturan finansial Premier League.
Dalam pertandingan pertamanya setelah dinyatakan bersalah atas sejumlah pelanggaran aturan keuangan, Manchester City berhasil menaklukkan Liverpool yang bermain dengan 10 pemain. Klub berjuluk The Citizens itu telah mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sepanjang pertandingan, para pemain City mendapat sambutan kurang ramah dari publik Anfield. Namun, tekanan tersebut tidak membuat tim asuhan Enzo Maresca kehilangan fokus. Mereka justru mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mengamankan tiga poin.
Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65, hanya beberapa menit setelah Ryan Gravenberch menerima kartu kuning kedua dan diusir keluar lapangan. Jérémy Doku menggandakan keunggulan tiga menit kemudian, sebelum Rayan Cherki memastikan kemenangan 3-0 pada menit ke-78.
Peluit akhir disambut luapan kegembiraan para pemain dan pendukung City. Haaland bahkan meluangkan waktu untuk merayakan kemenangan bersama suporter tim tamu.
Haaland Bangga dengan Karakter Man City
Melansir ESPN, Haaland menilai kemenangan di Anfield memiliki arti tersendiri bagi Manchester City, terutama karena tim harus menghadapi tekanan besar sepanjang pertandingan.
“Bagi setiap penggemar, ini adalah momen indah yang akan tetap bersama kita untuk waktu yang lama, terutama dalam hal perasaan setelah pertandingan dan selama pertandingan,” ujar Haaland.
“Ini sulit dan berat, tetapi kami menunjukkan karakter yang luar biasa. Saya sangat bangga pada semua orang,” lanjutnya.
Komentar tersebut menggambarkan kepuasan Haaland terhadap cara City menghadapi situasi sulit. Bagi striker asal Norwegia itu, kemenangan ini bukan sekadar soal tiga poin, melainkan juga bukti kekuatan mental dan kebersamaan tim.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022