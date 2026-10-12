Prediksi Skor Levante vs Sevilla di Liga Spanyol: Momentum Los Nervionenses Kembali ke Jalur Positif

Duel Levante vs Sevilla diprediksi berlangsung sengit dalam lanjutan Liga Spanyol. (Sevilla)
JawaPos.com - Levante akan menjamu Sevilla dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Estadio Ciudad de Valencia, Selasa (13/10/2026) pukul 02.00 WIB. Laga ini menjadi momentum bagi Los Nervionenses - julukan Sevilla - untuk kembali ke jalur positif.
Sevilla memiliki modal lebih meyakinkan setelah mengawali musim dengan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Tim asuhan Luis Garcia itu telah mengumpulkan 13 poin dari tujuh laga, hasil empat kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan.
Lain cerita dengan Levante yang masih terseok-seok. Tim berjuluk Granotes itu masih tertahan di posisi ke-17 dengan koleksi lima poin dari enam laga. Karena itu, mereka membutuhkan hasil positif untuk menjauh dari zona merah.
Levante baru meraih satu kemenangan, yakni ketika menghancurkan Real Betis dengan skor 5-2 pada pekan ketiga, sebelum hanya mengamankan satu poin dari tiga pertandingan berikutnya menjelang jeda internasional.
Levante sempat bermain imbang tanpa gol melawan Malaga, kemudian kalah 2-4 dari Barcelona meski memberikan perlawanan cukup sengit. Kekalahan 1-3 dari Villarreal pada pertandingan terakhir sebelum jeda internasional semakin memperlihatkan bahwa lini pertahanan mereka masih perlu dibenahi.
Namun, Sevilla juga bukan tanpa kelemahan. Mereka menelan dua kekalahan di kandang sendiri dari Atletico Madrid dan Barcelona, yang saat ini menempati posisi teratas klasemen.
Konsistensi permainan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Luis Garcia. Kekalahan terakhir dari Barcelona dengan skor 1-3 menjadi bukti bahwa Sevilla belum sepenuhnya mampu menjaga keunggulan ketika menghadapi lawan dengan kualitas serangan tinggi.
Meski begitu, performa Sevilla di laga tandang bisa menjadi modal penting untuk menghadapi Levante. Mereka telah meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan tandang musim ini, sekaligus menjadi salah satu dari empat tim yang belum terkalahkan di kandang lawan pada La Liga 2026/2027.
Catatan pertemuan kedua tim juga menarik untuk diperhatikan. Levante tampil perkasa pada musim lalu karena berhasil menyapu bersih dua pertemuan liga menghadapi Sevilla.
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Jawa Pos
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