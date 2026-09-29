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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 29 September 2026 | 13.53 WIB

Prediksi Skor Spanyol vs Kroasia di Liga Nations UEFA: La Roja Borong Gol di Sevilla

Lamine Yamal dan kolega membawa Spanyol menghadapi Kroasia pada matchday kedua Liga Nations UEFA di Sevilla. (Timnas Spanyol) - Image

Lamine Yamal dan kolega membawa Spanyol menghadapi Kroasia pada matchday kedua Liga Nations UEFA di Sevilla. (Timnas Spanyol)

JawaPos.com - Spanyol menjamu Kroasia pada matchday kedua Liga Nations UEFA di Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Rabu (30/9), setelah sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka.

La Roja datang dengan modal kemenangan 3-2 atas Inggris, sedangkan Kroasia menundukkan Republik Ceko 2-1 di Praha.

Spanyol Bawa Mental Juara Dunia

Spanyol menunjukkan mental juara dunia ketika membalikkan keadaan untuk mengalahkan Inggris 3-2 di Wembley pada pertandingan pertama Liga Nations UEFA.

Hasil tersebut memperpanjang catatan impresif Spanyol di level internasional.

La Roja belum kalah dalam waktu normal sejak takluk 0-1 dari Kolombia pada pertandingan persahabatan Maret 2024.

Kekalahan kompetitif terakhir mereka terjadi saat menghadapi Skotlandia pada Maret 2023.

Spanyol juga punya rekor pertemuan yang cukup meyakinkan melawan Kroasia.

Dari 10 pertemuan resmi, La Roja meraih tujuh kemenangan dan sudah memenangkan tiga pertemuan terakhir melawan tim berjuluk Vatreni tersebut.

Kroasia Ingin Ulangi Kejutan di Spanyol

Kroasia juga datang ke Sevilla dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Republik Ceko 2-1 pada laga pembuka Grup A3.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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