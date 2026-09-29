Prediksi Skor Spanyol vs Kroasia di Liga Nations UEFA: La Roja Borong Gol di Sevilla

JawaPos.com - Spanyol menjamu Kroasia pada matchday kedua Liga Nations UEFA di Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Rabu (30/9), setelah sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka.

La Roja datang dengan modal kemenangan 3-2 atas Inggris, sedangkan Kroasia menundukkan Republik Ceko 2-1 di Praha.

Spanyol Bawa Mental Juara Dunia Spanyol menunjukkan mental juara dunia ketika membalikkan keadaan untuk mengalahkan Inggris 3-2 di Wembley pada pertandingan pertama Liga Nations UEFA.

Hasil tersebut memperpanjang catatan impresif Spanyol di level internasional.

La Roja belum kalah dalam waktu normal sejak takluk 0-1 dari Kolombia pada pertandingan persahabatan Maret 2024.

Kekalahan kompetitif terakhir mereka terjadi saat menghadapi Skotlandia pada Maret 2023.

Spanyol juga punya rekor pertemuan yang cukup meyakinkan melawan Kroasia.

Dari 10 pertemuan resmi, La Roja meraih tujuh kemenangan dan sudah memenangkan tiga pertemuan terakhir melawan tim berjuluk Vatreni tersebut.