Prediksi Skor Sevilla vs Barcelona di Liga Spanyol: Blaugrana Tak Akan Menang Mudah

Barcelona diunggulkan meraih kemenangan saat menjamu Feyenoord pada laga perdana Liga Champions 2026/2027 di Camp Nou. (Barcelona)
JawaPos.com - Sevilla akan menghadapi Barcelona pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, Seville, Minggu (20/9) dini hari WIB. Blaugrana -julukan Barcelona diperkirakan mempertahankan tren positifnya.
Sebelumnya, Barcelona menyapu bersih tujuh laga dengan kemenangan di dua kompetisi berbeda. Tim asuhan Hansi Flick pun kini bertengger di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan perolehan 18 poin dari enam laga.
Tak sekadar menang, Barcelona juga merupakan tim dengan produktivitas gol mengerikan. Dalam tujuh laga lintas kompetisi, Barcelona berhasil membukukan 33 gol.
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Lamine Yamal dan Raphinha menjadi motor serangan andalan Barcelona di balik angka tersebut. Yamal telah mencetak delapan gol dan empat assist, sedangkan Raphinha mengemas 11 gol dan tiga assist dalam tujuh laga tersebut.
Di kubu tuan rumah, Sevilla masih dilanda inkonsistensi. Dari enam laga yang telah dilakoni di Liga Spanyol, tim berjuluk Los Nervionenses mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang dan satu kekalahan.
Sevilla lantas masih tertahan di peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 13 poin, tertinggal lima poin dari Barca yang berada di pucuk klasemen. Kedua tim terpaut kualitas dan misi.
Bagi Barcelona, gelar ketiga dalam tiga musim beruntun amat memungkinkan. Namun bagi Sevilla, meraih tiket Liga Champions perdana sejak musim 2021/2022 merupakan target realistis.
Dari segi kesiapan tim, kedua kesebelasan tidak memiliki masalah berarti. Tuan rumah hanya tidak diperkuat Ruben Vargas akibat cedera lutut dan Arouna Sangate karena cedera engkel.
Sementara tim tamu diperkirakan tidak diperkuat penjaga gawang, Joan Garcia, sehingga Wojciech Szczesny berpeluang turun piket di bawah mistar.
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