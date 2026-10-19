Lupakan Gagal Penalti, Goncalo Ramos Senang Cetak Gol AC Milan saat Kalahkan Atalanta

Goncalo Ramos cetak gol ke gawang Atalanta. (Goncalo Ramos) JawaPos.com - Goncalo Ramos tidak pikirkan kegagalan penaltinya saat AC Milan mengalahkan Atalanta di pekan ketujuh Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di San Siro, Minggu (18/10/2026).

AC Milan berhasil unggul melalui gol penalti yang dicetak Goncalo Ramos menit ke-24. Dia sebenarnya memiliki kesempatan mencetak gol lagi jika berhasil menendang penalti pada menit ke-57.

Meskipun gagal penalti, Goncalo Ramos tidak terlalu mengkhawatirkannya. Penyerang timnas Portugal tersebut tetap bisa mencetak satu gol untuk AC Milan.

"Gagal mengeksekusi penalti? Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Saya bisa berbuat lebih baik, saya mencetak satu gol dan gagal mengeksekusi yang lain, tetapi sekarang saya fokus pada yang berikutnya," kata Goncalo Ramos kepada DAZN yang dikutip Tutto Mercato Web, Senin (19/10/2026).

Ramos juga membocorkan pesan pelatih AC Milan, Ruben Amorim. Pemain 25 tahun tersebut mengatakan bahwa sang pelatih ingin dia lebih aktif di kotak penalti.

"Pelatih baru-baru ini berbicara kepada saya dan meminta saya untuk lebih aktif di area penalti. Bukan hanya saya, tetapi seluruh tim. Dan kami akan melakukannya," ujar Ramos.

Dengan kemenangan melawan Atalanta, membuat AC Milan tidak pernah kalah dalam tujuh pertandingan di Liga Italia. Kini, Rossoneri ingin fokus untuk terus memenangkan pertandingan.