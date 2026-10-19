Bersama Ruben Amorim, AC Milan Masih Belum Terkalahkan

Ruben Amorim dinilai cukup berhasil membawa perubahan AC Milan. (Flashscore)
JawaPos.com - AC Milan kembali meraih kemenangan penting di Serie A. Bermain di San Siro, Rossoneri berhasil menundukkan Atalanta dengan skor 3-2 dan naik ke posisi keempat klasemen.
Melansir ESPN, hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan impresif Ruben Amorim. Mantan pelatih Manchester United itu kini belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan liga pertamanya bersama Milan.
Kemenangan ini terasa semakin berarti setelah Milan sebelumnya juga tampil meyakinkan di Liga Europa. Mereka mengalahkan RB Salzburg dengan skor 4-0 pada Kamis malam, sebelum kembali meraih tiga poin di kompetisi domestik.
Meski sempat unggul tiga gol, Milan harus bekerja keras mempertahankan keunggulan setelah Atalanta bangkit pada babak kedua.
Milan sempat mengira mereka telah membuka skor lebih awal melalui Christian Pulisic. Namun, gol pemain asal Amerika Serikat itu dianulir setelah pemeriksaan VAR menunjukkan posisi offside yang sangat tipis.
Rossoneri akhirnya unggul pada menit ke-24 melalui penalti Goncalo Ramos.
Peluang tersebut muncul setelah pemain pengganti Atalanta, Relja Obric, yang baru masuk untuk menjalani debutnya di Serie A, berusaha memblokir tembakan Yunus Musah. Bola justru mengenai tangan Obric yang terentang.
Wasit kemudian meninjau insiden tersebut melalui monitor di pinggir lapangan dan memutuskan memberikan penalti.
Ramos menjalankan tugasnya dengan tenang. Ia mengecoh kiper Marco Carnesecchi untuk membawa Milan unggul 1-0.
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