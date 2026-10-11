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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 11 Oktober 2026 | 15.42 WIB

Prediksi Skor Telstar vs ADO Den Haag: De Witte Leeuwen Bidik Kemenangan Tipis, Tim Tamu Tertekan

Telstar mengincar kemenangan atas ADO Den Haag di BUKO Stadion demi mengakhiri tren negatif pada Eredivisie 2026/2027. (Telstar) - Image

Telstar mengincar kemenangan atas ADO Den Haag di BUKO Stadion demi mengakhiri tren negatif pada Eredivisie 2026/2027. (Telstar)

JawaPos.com — Telstar diprediksi menang tipis 1-0 atas ADO Den Haag dalam lanjutan Eredivisie 2026/2027 di BUKO Stadion, Minggu (11/10/2026) pukul 19.30 WIB.

Kedua tim sama-sama berjuang keluar dari tren negatif pada awal musim, tetapi tuan rumah memiliki modal lebih baik berkat rekor pertemuan yang meyakinkan serta kesempatan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Telstar maupun ADO Den Haag untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Meski demikian, masalah produktivitas lini depan kedua kesebelasan membuat duel diperkirakan berlangsung ketat dengan peluang terciptanya banyak gol relatif terbatas.

Telstar memasuki pertandingan dengan keinginan kuat mengakhiri periode sulit setelah hanya mengumpulkan dua poin dari enam laga terakhir.

Sementara itu, ADO Den Haag masih mencari kemenangan pertamanya sejak kembali ke kasta tertinggi sepak bola Belanda setelah menjuarai Eerste Divisie musim lalu.

Telstar Berusaha Mengakhiri Tren Negatif

Telstar memiliki alasan untuk optimistis menjelang pertandingan melawan ADO Den Haag, meski performa mereka dalam beberapa pekan terakhir belum menunjukkan konsistensi.

Tim besutan Henk Brugge tersebut mengawali musim dengan kemenangan 2-1 atas NEC Nijmegen sebelum kehilangan momentum dan kesulitan mengamankan hasil positif.

Dalam pertandingan pembuka itu, Telstar sempat unggul dua gol dalam 24 menit pertama.

Editor: Edi Yulianto
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