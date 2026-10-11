Prediksi Skor Telstar vs ADO Den Haag: De Witte Leeuwen Bidik Kemenangan Tipis, Tim Tamu Tertekan

Telstar mengincar kemenangan atas ADO Den Haag di BUKO Stadion demi mengakhiri tren negatif pada Eredivisie 2026/2027. (Telstar)
JawaPos.com — Telstar diprediksi menang tipis 1-0 atas ADO Den Haag dalam lanjutan Eredivisie 2026/2027 di BUKO Stadion, Minggu (11/10/2026) pukul 19.30 WIB.
Kedua tim sama-sama berjuang keluar dari tren negatif pada awal musim, tetapi tuan rumah memiliki modal lebih baik berkat rekor pertemuan yang meyakinkan serta kesempatan bermain di hadapan pendukung sendiri.
Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Telstar maupun ADO Den Haag untuk memperbaiki posisi di klasemen.
Baca Juga:Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Telstar di Liga Belanda: De Kaasboeren Menang Telak di AFAS Stadion
Meski demikian, masalah produktivitas lini depan kedua kesebelasan membuat duel diperkirakan berlangsung ketat dengan peluang terciptanya banyak gol relatif terbatas.
Telstar memasuki pertandingan dengan keinginan kuat mengakhiri periode sulit setelah hanya mengumpulkan dua poin dari enam laga terakhir.
Sementara itu, ADO Den Haag masih mencari kemenangan pertamanya sejak kembali ke kasta tertinggi sepak bola Belanda setelah menjuarai Eerste Divisie musim lalu.
Telstar memiliki alasan untuk optimistis menjelang pertandingan melawan ADO Den Haag, meski performa mereka dalam beberapa pekan terakhir belum menunjukkan konsistensi.
Tim besutan Henk Brugge tersebut mengawali musim dengan kemenangan 2-1 atas NEC Nijmegen sebelum kehilangan momentum dan kesulitan mengamankan hasil positif.
Dalam pertandingan pembuka itu, Telstar sempat unggul dua gol dalam 24 menit pertama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022