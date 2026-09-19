Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Telstar di Liga Belanda: De Kaasboeren Menang Telak di AFAS Stadion

AZ Alkmaar diprediksi mampu meraih kemenangan telak saat menjamu Telstar di AFAS Stadion dalam lanjutan Eredivisie. (AZ Alkmaar)
JawaPos.com — AZ Alkmaar membidik kemenangan saat menjamu Telstar di AFAS Stadion, Minggu (20/9/2026) pukul 19.30 WIB, setelah kehilangan posisi puncak Eredivisie akibat hasil imbang dan kekalahan di dua laga terakhir.
De Kaasboeren belum terkalahkan di liga musim ini, sedangkan Telstar baru meraih satu kemenangan dari enam pertandingan dan kesulitan mencetak gol.
AZ Alkmaar memasuki pertandingan dengan modal lima kemenangan dan satu hasil imbang dalam enam laga Eredivisie, tetapi performa positif itu sedikit terganggu dalam dua pertandingan terakhir.
Tim asuhan Leeroy Echteld ditahan 0-0 Willem II pada 11 September sebelum takluk 0-1 dari Sunderland dalam laga pembuka Liga Europa lima hari kemudian.
Hasil tersebut membuat AZ Alkmaar kehilangan posisi teratas klasemen karena kalah selisih gol dari PSV Eindhoven, meski keduanya masih memiliki catatan poin yang sama.
Peluang kembali ke puncak terbuka jika mereka mampu mengalahkan Telstar, sementara PSV Eindhoven juga bermain melawan FC Twente pada waktu yang bersamaan.
Secara historis, AZ Alkmaar juga memiliki keunggulan besar atas Telstar.
De Kaasboeren memenangkan lima pertemuan kompetitif terakhir sejak 2015, termasuk kemenangan kandang dan tandang serta semifinal KNVB Beker musim lalu.
Catatan itu membuat AZ Alkmaar datang sebagai favorit kuat. Mereka juga belum pernah menelan kekalahan beruntun sejak mengalami tiga kekalahan berturut-turut pada November 2025 di penghujung era Maarten Martens.
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