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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 8 September 2026 | 15.55 WIB

Prediksi Skor FC Twente vs Telstar di Liga Belanda: De Tukkers Buru Pesta Gol di De Grolsch Veste!

Wout Weghorst menjadi tumpuan FC Twente saat menjamu Telstar di De Grolsch Veste dalam lanjutan Eredivisie. (Twente) - Image

Wout Weghorst menjadi tumpuan FC Twente saat menjamu Telstar di De Grolsch Veste dalam lanjutan Eredivisie. (Twente)

JawaPos.com — FC Twente diprediksi mampu mengalahkan Telstar dalam lanjutan Eredivisie di De Grolsch Veste, Enschede, Rabu (9/9/2026) pukul 23.45 WIB, dengan Wout Weghorst menjadi tumpuan lini depan tuan rumah.

De Tukkers datang dengan tujuh poin dari empat laga, sedangkan Telstar baru mengoleksi empat poin dan belum menang dalam tiga pertandingan terakhir.

FC Twente menempati posisi ketujuh klasemen setelah mengawali musim dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Sementara itu, Telstar berada di peringkat ke-14 dengan satu kemenangan, satu imbang, serta dua kekalahan dari empat pertandingan.

FC Twente Lebih Diunggulkan di Kandang

FC Twente memiliki sejumlah alasan kuat untuk membidik kemenangan saat menjamu Telstar di De Grolsch Veste.

Tim asuhan John van den Brom itu juga sedang mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan Eredivisie terakhir.

Van den Brom memasuki musim penuh pertamanya sebagai pelatih permanen FC Twente setelah membawa klub finis di posisi keempat musim lalu dengan 58 poin.

Kontraknya kemudian diperpanjang hingga pertengahan 2027 sebagai penghargaan atas performa tersebut.

FC Twente juga melakukan sejumlah perubahan penting pada musim panas, termasuk kedatangan Erik ten Hag sebagai direktur teknis.

Editor: Banu Adikara
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