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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 13 September 2026 | 17.40 WIB

Prediksi Skor Heerenveen vs Telstar di Liga Belanda: Mees Hilgers Cs Sikat Habis Tim Tamu

Mees Hilgers bisa bantu Heerenveen meraih kemenangan saat menjamu Telstar pada pekan keenam Eredivisie 2026/2027 di Abe Lenstra Stadion. (Heerenveen) - Image

Mees Hilgers bisa bantu Heerenveen meraih kemenangan saat menjamu Telstar pada pekan keenam Eredivisie 2026/2027 di Abe Lenstra Stadion. (Heerenveen)

JawaPos.com — Heerenveen diprediksi mengalahkan Telstar saat kedua tim bertemu pada pekan keenam Eredivisie 2026/2027 di Abe Lenstra Stadion, Minggu (13/9/2026) pukul 19.30 WIB.

Tuan rumah sedang memburu kemenangan setelah empat laga tanpa kemenangan, sedangkan Telstar datang dengan empat kekalahan beruntun dan pertahanan rapuh.

Heerenveen mengawali musim dengan kemenangan, tetapi performa mereka kemudian merosot tajam. Dalam empat pertandingan berikutnya, De Superfriezen hanya mampu mengamankan dua poin dari 12 poin yang tersedia.

Kekalahan terbaru datang ketika Heerenveen menghadapi AZ Alkmaar pada awal September. Sempat unggul 2-1, mereka akhirnya harus mengakui keunggulan pemuncak klasemen Eredivisie itu dengan skor 3-2.

Hasil tersebut memperpanjang tekanan terhadap pelatih Robin Veldman. Sebelumnya, Heerenveen juga gagal mempertahankan keunggulan saat bermain imbang 2-2 melawan Willem II pada akhir Agustus.

Veldman bahkan mengkritik kurang solidnya permainan tim setelah kekalahan dari AZ Alkmaar. Heerenveen kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan modal dua poin dari empat pertandingan terakhir.

Rekor Heerenveen Bikin Telstar Ketar-ketir

Meski sedang limbung, Heerenveen memiliki satu modal besar menjelang pertandingan ini, yakni rekor pertemuan yang sangat dominan atas Telstar.

Dari delapan pertemuan terakhir, Heerenveen meraih tujuh kemenangan dan hanya sekali bermain imbang.

Pertemuan terakhir kedua tim juga berakhir manis untuk Heerenveen. Mereka menang 3-0 atas Telstar pada Maret lalu, sekaligus melengkapi kemenangan dalam dua pertemuan liga setelah sebelumnya menang 3-2 pada laga pertama.

Rekor tersebut membuat Heerenveen punya alasan kuat untuk percaya diri. Apalagi, pertandingan digelar di Abe Lenstra Stadion dan kemenangan menjadi kebutuhan penting sebelum mereka menjalani jadwal berat.

Editor: Banu Adikara
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