Prediksi Skor North London Legends vs United Legends: Pires hingga Tevez Siap Panaskan GBK!

JawaPos.com - North London Legends dan United Legends diprediksi menyajikan duel sengit dalam laga 2026 Champions Impact in Jakarta: The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (10/10) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan yang mempertemukan para legenda Arsenal dan Manchester United (MU) ini diperkirakan berakhir imbang 2-2, dengan Thierry Henry, Robert Pires, Ryan Giggs, hingga Carlos Tevez menjadi sorotan utama.

Laga ekshibisi yang diselenggarakan Allive Creative Indonesia tersebut menjadi kesempatan bagi pencinta sepak bola Indonesia untuk kembali menyaksikan aksi mantan bintang Premier League.

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Bukan sekadar pertandingan nostalgia, duel ini juga menghidupkan kembali rivalitas klasik Arsenal dan Manchester United yang pernah mewarnai persaingan gelar juara Liga Inggris.

Kedua tim membawa nama-nama besar yang pernah menjadi bagian penting dari perjalanan klub masing-masing.

North London Legends mengandalkan generasi kejayaan Arsenal, sedangkan United Legends menghadirkan mantan pemain Manchester United yang pernah mengangkat berbagai trofi bergengsi.

Thierry Henry dan Robert Pires Jadi Andalan Arsenal North London Legends memiliki sejumlah pemain yang pernah mengukir sejarah bersama Arsenal, termasuk Thierry Henry, Robert Pires, Gilberto Silva, Patrick Vieira, Ashley Cole, dan Petr Cech.

Kehadiran mereka menjadi daya tarik utama bagi pendukung The Gunners yang ingin mengenang era kejayaan klub asal London Utara tersebut.