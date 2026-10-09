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Hendra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 17.55 WIB

Dari Luka ke Mahkota, Racun Kekalahan Menyalakan Ambisi Arteta di Arsenal

Mikel Arteta mengungkap luka kekalahan Arsenal di final Liga Champions. Pelatih asal Spanyol itu bertekad membawa The Gunners terus berkembang. (Dok. Arsenal) - Image

Mikel Arteta mengungkap luka kekalahan Arsenal di final Liga Champions. Pelatih asal Spanyol itu bertekad membawa The Gunners terus berkembang. (Dok. Arsenal)

JawaPos.com - Mikel Arteta belum bisa melupakan kekalahan Arsenal di final Liga Champions. Meski berhasil mengakhiri penantian panjang klub untuk menjuarai Premier League, kegagalan meraih trofi paling bergengsi di Eropa meninggalkan luka mendalam bagi pelatih asal Spanyol tersebut.

Arsenal berhasil menjuarai Premier League pada musim 2025/2026 setelah menunggu selama 22 tahun. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung sempurna. Beberapa hari setelah memastikan gelar liga, The Gunners justru kalah dari Paris Saint-Germain (PSG) di final Liga Champions melalui adu penalti.

Bagi Arteta, dua hasil tersebut menggambarkan betapa tipisnya batas antara kebahagiaan dan kekecewaan dalam sepak bola. Kemenangan dapat mengubah kehidupan banyak orang, tetapi kekalahan juga bisa meninggalkan bekas yang sulit dihapus.

Dalam wawancara eksklusif dengan The Athletic yang ditulis Amy Lawrence dan diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Arteta mengakui bahwa kekalahan di final Liga Champions masih membekas dalam pikirannya.

"Saya masih memiliki luka itu, seperti yang dikatakan Arsene Wenger. Saya masih memiliki racun di dalam aliran darah saya. Perasaan itu harus tetap ada karena dari situlah kita belajar. Pengalaman tersebut kemungkinan akan menjadi dorongan besar bagi saya dan semua orang," kata Arteta.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan membawa Arsenal kembali menjadi juara liga tidak membuatnya kehilangan rasa lapar terhadap trofi. Sebaliknya, Arteta justru ingin menjadikan kegagalan di Eropa sebagai bahan bakar untuk membangun tim yang lebih kuat.

Pohon Zaitun Jadi Simbol Perubahan Arsenal

Perjalanan Arteta membangun kembali Arsenal ternyata tidak hanya berkaitan dengan taktik dan perekrutan pemain. Dia juga memperhatikan hal-hal kecil yang mencerminkan filosofi kepemimpinannya.

Salah satunya adalah pohon zaitun berusia 140 tahun yang ditanam di kompleks latihan Arsenal di utara London.

Arteta membawa gagasan tersebut karena ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang besar membutuhkan proses panjang, perhatian, dan perawatan secara konsisten.

Editor: Hendra
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Sumber: The New York Times, The Athletic
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