Jelang Duel di GBK, Ryan Giggs dan Gilberto Silva Kenang Rivalitas Manchester United vs Arsenal

Dua legenda Arsenal, Gilberto Silva dan Robert Pires, serta dua legenda Man United Rio Ferdinand dan Ryan Giggs, dalam konferensi pers laga ekisibi bertajuk '2026 Champions Impact in Jakarta: The Rivalry Returns' / Dok: istimewa
JawaPos.com - Legenda Manchester United Ryan Giggs dan legenda Arsenal Gilberto Silva mengenang rivalitas sengit kedua klub yang menjadi salah satu persaingan paling ikonik dalam sepak bola Liga Inggris.
Keduanya mengenang rivalitas tersebut menjelang laga ekshibisi bertajuk '2026 Champions Impact in Jakarta: The Rivalry Returns'. Pertandingan tersebut akan mempertemukan para legenda Manchester United dan Arsenal di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (10/10) pukul 19.00 WIB.
Giggs mengungkapkan, pertandingan melawan Arsenal selalu menjadi salah satu laga yang paling dinantikan Manchester United. Bahkan, persiapan menghadapi rival utama mereka sudah dimulai sejak sepekan sebelum pertandingan berlangsung.
“Jika kami akan menghadapi Arsenal pada Minggu, sejak pertandingan sebelumnya kami sudah mengatakan, ‘Baik, berikutnya Arsenal. Mari bersiap menghadapi mereka.’ Persiapannya dimulai satu pekan sebelumnya,” ujar Giggs dalam konferensi pers, Jumat (9/10).
Giggs menyebut setiap pertemuan kedua tim menjadi ujian besar bagi para pemain. Mereka dituntut tampil dalam performa terbaik karena harus menghadapi lawan-lawan dengan kualitas tinggi di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Inggris tersebut.
“Pertandingan itu menghadirkan dua tim hebat dengan pemain-pemain berkualitas yang memberikan segalanya. Ada tekel, gol, dan penyelamatan luar biasa dari para penjaga gawang. Sebagai pemain, Anda harus berada dalam performa terbaik. Jika tidak, Anda akan kesulitan karena menghadapi lawan-lawan terbaik,” terangnya.
Menurut Giggs, intensitas tinggi di lapangan menjadi salah satu alasan rivalitas Man United dan Arsenal terus dikenang hingga sekarang. Persaingan tersebut membuat setiap laga terasa istimewa karena kedua tim selalu berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya.
“Rivalitas itu luar biasa. Persiapan sudah dimulai sepekan sebelumnya karena Anda tahu akan menghadapi pertandingan yang sangat berat,” tutur Giggs.
Pandangan serupa disampaikan Gilberto Silva yang pernah menjadi bagian penting dari skuad Arsenal. Gelandang asal Brasil itu menyebut menghadapi Manchester United selalu membutuhkan kesiapan maksimal karena kualitas pemain lawan mampu memberikan ancaman besar sepanjang pertandingan.
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Jawa Pos
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