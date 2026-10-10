Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 11 Oktober 2026 | 04.48 WIB

Cristiano Ronaldo Ungkap 8 Hal yang Menurutnya Disepakati Jorge Jesus untuk Disampaikan Pada Konfere

Cristiano Ronaldo (Instagram @cristiano) - Image

Cristiano Ronaldo (Instagram @cristiano)

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo mengungkap delapan poin yang menurutnya telah disepakati Jorge Jesus untuk disampaikan dalam konferensi pers setelah perselisihan mereka di tim nasional Portugal.

Ronaldo menyebut kesepakatan tersebut dibuat dalam pertemuan yang turut dihadiri Direktur Olahraga Al Nassr, Simão Coutinho, setelah dirinya meninggalkan kamp pelatihan Portugal.

Berikut 8 hal yang menurut Ronaldo telah disepakati oleh Jorge Jesus untuk dapat disampaikan pada konfrensi pers Portugal seperti dilansir dari laman Sky Sports pada Rabu (7/10).

1.     Semua Rencana berasal dari Jorge Jesus

Menurut Ronaldo, Jesus seharusnya menjelaskan bahwa dirinya sendiri yang mengusulkan rencana keterlibatan Ronaldo bersama tim nasional Portugal dan rencana tersebut telah dibicarakan secara terbuka dengan sang kapten.

2.     Jorge Jesus Mengakui kecintaan Ronaldo terhadap Portugal

Jesus juga disebut sepakat menyampaikan bahwa dirinya memahami besarnya kecintaan Ronaldo terhadap tim nasional serta pengaruh positif yang telah diberikan sang pemain selama bertahun-tahun.

3.     Ronaldo Menerima Semua Rencana yang Dibuat

Menurut Ronaldo, Jesus seharusnya menegaskan bahwa rencana yang diajukan untuk keterlibatan Ronaldo telah diterima oleh pemain tersebut tanpa adanya keberatan terhadap keputusan pelatih.

4.     Ronaldo Tidak Pernah Mempertanyakan Keputusan Jorge Jesus

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bruno Fernandes Sebut Cristiano Ronaldo Tetap Simbol Terbesar Portugal Meski Berselisih - Image
Sepak Bola Dunia

Bruno Fernandes Sebut Cristiano Ronaldo Tetap Simbol Terbesar Portugal Meski Berselisih

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.06 WIB

Zinedine Zidane Tolak Anggapan Cristiano Ronaldo Akhiri Karier Buruk dan Kenang Kesuksesan Bersama - Image
Sepak Bola Dunia

Zinedine Zidane Tolak Anggapan Cristiano Ronaldo Akhiri Karier Buruk dan Kenang Kesuksesan Bersama

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.55 WIB

Cristiano Ronaldo Buka Suara Soal Keputusan Tinggalkan Kamp Portugal - Image
Sepak Bola Dunia

Cristiano Ronaldo Buka Suara Soal Keputusan Tinggalkan Kamp Portugal

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.03 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore