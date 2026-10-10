Cristiano Ronaldo Ungkap 8 Hal yang Menurutnya Disepakati Jorge Jesus untuk Disampaikan Pada Konfere

Cristiano Ronaldo (Instagram @cristiano)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo mengungkap delapan poin yang menurutnya telah disepakati Jorge Jesus untuk disampaikan dalam konferensi pers setelah perselisihan mereka di tim nasional Portugal.
Ronaldo menyebut kesepakatan tersebut dibuat dalam pertemuan yang turut dihadiri Direktur Olahraga Al Nassr, Simão Coutinho, setelah dirinya meninggalkan kamp pelatihan Portugal.
Berikut 8 hal yang menurut Ronaldo telah disepakati oleh Jorge Jesus untuk dapat disampaikan pada konfrensi pers Portugal seperti dilansir dari laman Sky Sports pada Rabu (7/10).
1. Semua Rencana berasal dari Jorge Jesus
Menurut Ronaldo, Jesus seharusnya menjelaskan bahwa dirinya sendiri yang mengusulkan rencana keterlibatan Ronaldo bersama tim nasional Portugal dan rencana tersebut telah dibicarakan secara terbuka dengan sang kapten.
2. Jorge Jesus Mengakui kecintaan Ronaldo terhadap Portugal
Jesus juga disebut sepakat menyampaikan bahwa dirinya memahami besarnya kecintaan Ronaldo terhadap tim nasional serta pengaruh positif yang telah diberikan sang pemain selama bertahun-tahun.
3. Ronaldo Menerima Semua Rencana yang Dibuat
Menurut Ronaldo, Jesus seharusnya menegaskan bahwa rencana yang diajukan untuk keterlibatan Ronaldo telah diterima oleh pemain tersebut tanpa adanya keberatan terhadap keputusan pelatih.
4. Ronaldo Tidak Pernah Mempertanyakan Keputusan Jorge Jesus
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