Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Tottenham: Duel El Sackico Carrick dan De Zerbi

JawaPos.com – Michael Carrick (Manchester United) dan Roberto De Zerbi (Tottenham Hotspur) santer disebut sebagai tactician pertama yang lengser di Premier League musim ini.

Media-media Inggris pun menyebut pertemuan keduanya di Old Trafford, Manchester, malam nanti (siaran langsung Vidio pukul 23.30 WIB) sebagai El Sackico. Pelesetan dari El Clasico antara Real Madrid versus FC Barcelona.

Premier League baru menjalani lima laga, Carrick hanya membawa United meraih sekali kemenangan dan dua kali kalah. The Red Devils –julukan United– juga nirmenang dalam tiga matchweek terakhir dan tergeletak di peringkat ke-12. Sementara De Zerbi lebih parah. Spurs terbenam di dasar klasemen tanpa kemenangan.

Dalam rekam jejak manajemen beberapa tahun terakhir, petinggi United dan Spurs sama-sama dikenal enteng dalam memecat pelatih. Pelatih sekaliber Jose Mourinho termasuk yang pernah jadi korban kedua klub. Mourinho hanya dua tahun di United (2016–2018) maupun di Spurs (2019–2021).

Main Kandang, Tekanan Lebih Besar Meski United bermain di kandang sendiri, Carrick disebut malah akan mendapatkan tekanan lebih besar dibandingkan De Zerbi.

Seperti diungkapkan pundit sekaligus mantan striker United dan Spurs, Teddy Sheringham.

”Menurutku, memecat Carrick akan menjadi tindakan yang benar-benar gila. Akan tetapi, kegilaan semacam itu mungkin saja terjadi di jajaran petinggi Old Trafford berdasarkan keputusan-keputusan yang telah mereka buat di masa lalu. Jadi, mungkin hal itu akan terjadi lagi,” tutur Sheringham kepada Tribal Football.

Namun, Manchester Evening News menulis bahwa Carrick masih punya waktu delapan laga ke depan untuk menyelamatkan kariernya. Artinya, kemungkinan Carrick angkat kaki dari Carrington –kamp latihan United– paling cepat baru terjadi akhir tahun ini.

Dua Besar Pelatih Lengser Versi Rumah Bursa Nama Roberto De Zerbi dan Michael Carrick menempati dua besar dalam daftar tactician Premier League yang lengser dalam waktu dekat versi rumah bursa di Inggris dan Eropa.