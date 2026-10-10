Xavi Simons “Nganggur” karena Cedera, Kuliah Singkat di Harvard

”Selama masa pemulihan, saya berusaha menggunakan waktu saya sebaik mungkin. Saya selalu tertarik pada hal-hal yang lebih dari sekadar sepak bola. Saya ingin memahami sisi bisnis dari permainan ini dengan lebih baik, belajar dari orang-orang di berbagai industri, dan terus berkembang sebagai pribadi,” beber Simons seperti dilansir dari BBC Sport.