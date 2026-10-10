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Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19.21 WIB

Xavi Simons “Nganggur” karena Cedera, Kuliah Singkat di Harvard

Xavi Simons memanfaatkan masa pemulihan cedera ACL dengan mengikuti program bisnis di Harvard Business School, Amerika Serikat.. (Dok. FIFA) - Image

Xavi Simons memanfaatkan masa pemulihan cedera ACL dengan mengikuti program bisnis di Harvard Business School, Amerika Serikat.. (Dok. FIFA)

JawaPos.com - Gelandang serang Tottenham Hotspur Xavi Simons menepi dari lapangan hijau sejak April lalu karena pemulihan cedera anterior cruciate ligament (ACL).

Lantaran banyak menganggur, Simons mengisi masa-masa rehabilitasi fisiknya dengan kuliah singkat di Harvard Business School di Cambridge, Amerika Serikat.

Seperti dilansir dari The Football Faculty, gelandang serang berusia 23 tahun itu diterima dalam program Crossover into Business milik Harvard.

Kurikulum khusus tersebut memang dirancang untuk membantu atlet profesional menavigasi dunia perdagangan dan kepemimpinan korporat yang kompleks.

”Selama masa pemulihan, saya berusaha menggunakan waktu saya sebaik mungkin. Saya selalu tertarik pada hal-hal yang lebih dari sekadar sepak bola. Saya ingin memahami sisi bisnis dari permainan ini dengan lebih baik, belajar dari orang-orang di berbagai industri, dan terus berkembang sebagai pribadi,” beber Simons seperti dilansir dari BBC Sport. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran, BBC Sports
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