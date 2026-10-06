Pemain Barcelona Dominasi Calon Penerima Golden Boy 2026

JawaPos.com - Para pemain Barcelona mendominasi daftar penerima Golden Boy 2026, penghargaan yang diberikan surat kabar Italia Tuttosport kepada pesepak bola pria berkarier di Eropa dan berusia di bawah 21 tahun.

Dikutip dari Tuttosport, Selasa, dari 25 pesepak bola belia yang masuk nominasi, ada tiga yang berstatus sebagai pemain Barcelona yakni Pau Cubarsi, Marc Bernal dan Xavi Espart.

Sejatinya, penyerang sayap Barcelona Lamine Yamal juga ada dalam daftar, tetapi dia tidak bisa mendapatkan penghargaan tersebut karena kesepakatan panitia tidak memperbolehkan seorang pemain meraih Golden Boy dua kali. Lamine Yamal sudah memenangi Golden Boy pada tahun 2024.

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Setelah Barcelona, Real Madrid dan Chelsea mengirimkan dua perwakilan calon masing-masing Endrick dan Yan Diomande serta Jorrel Hato dan Estevao.

Begitu pula dengan Borussia Dortmund yang juga diwakili dua pemain yakni Konstantinos Karetsas dan Joane Gadou. Klub Inggris Brighton and Hove Albion pun menempatkan dua nama yaitu Luka Vuskovic dan Charalampos Kostulas.

Sebanyak 25 pemain itu terdiri dari 20 pemain yang dipilih oleh rekanan Tuttosport, Transfermarkt, dari 100 daftar terbaik. Adapun lima pemain lainnya berstatus "wild card".

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Kini, total nilai pasar 25 finalis tersebut mencapai 1,3 miliar euro, naik 56,65 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2026 yang sekitar 823,3 juta euro.