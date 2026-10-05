Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 5 Oktober 2026 | 21.43 WIB

Barcelona Siapkan Pengganti jika Jules Kounde Siap Hengkang

Jules Kounde (Bein Sports) - Image

Jules Kounde (Bein Sports)

JawaPos.com – Barcelona mulai memantau sejumlah alternatif di posisi bek kanan sebagai langkah antisipasi jika Jules Koundé meninggalkan klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (3/10), Iván Fresneda menjadi salah satu pemain yang masuk radar departemen olahraga Barcelona yang dipimpin Deco.

Bek asal Spanyol itu dinilai sesuai dengan strategi jangka panjang klub untuk merekrut pemain muda yang masih memiliki potensi berkembang.

Fresneda saat ini memperkuat Sporting CP dan terikat kontrak hingga 2028 dengan klausul pelepasan sebesar EUR 80 juta atau sekitar Rp1,57 triliun.

Meski demikian, Barcelona belum menunjukkan tanda-tanda bahwa Koundé akan meninggalkan klub dalam waktu dekat.

Koundé telah memperpanjang kontraknya hingga Juni 2030 dan masih menjadi bagian penting dalam skuad Barcelona.

Kemampuannya bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah juga membuat Koundé memiliki peran penting dalam skema permainan tim.

Oleh karena itu, kemungkinan Barcelona merekrut Fresneda masih bergantung pada perkembangan masa depan Koundé dan perubahan rencana klub.

Fresneda sendiri telah memperoleh pengalaman bersama Sporting CP sejak bergabung dari Real Valladolid pada 2023.

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sudah Move On, Barcelona Sebut Julian Alvarez Masa Lalu - Image
Sepak Bola Dunia

Sudah Move On, Barcelona Sebut Julian Alvarez Masa Lalu

Jumat, 25 September 2026 | 17.40 WIB

Kontrak Raphinha dengan Barcelona Berpotensi Berubah Usai Mempertimbangkan Agen Baru - Image
Sepak Bola Dunia

Kontrak Raphinha dengan Barcelona Berpotensi Berubah Usai Mempertimbangkan Agen Baru

Jumat, 25 September 2026 | 04.31 WIB

Rodri Bongkar Upaya Real Madrid Berusaha Merekrutnya Sebelum Bergabung dengan Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Rodri Bongkar Upaya Real Madrid Berusaha Merekrutnya Sebelum Bergabung dengan Barcelona

Jumat, 25 September 2026 | 04.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore