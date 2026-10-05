Barcelona Siapkan Pengganti jika Jules Kounde Siap Hengkang

Jules Kounde (Bein Sports)
JawaPos.com – Barcelona mulai memantau sejumlah alternatif di posisi bek kanan sebagai langkah antisipasi jika Jules Koundé meninggalkan klub.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (3/10), Iván Fresneda menjadi salah satu pemain yang masuk radar departemen olahraga Barcelona yang dipimpin Deco.
Bek asal Spanyol itu dinilai sesuai dengan strategi jangka panjang klub untuk merekrut pemain muda yang masih memiliki potensi berkembang.
Fresneda saat ini memperkuat Sporting CP dan terikat kontrak hingga 2028 dengan klausul pelepasan sebesar EUR 80 juta atau sekitar Rp1,57 triliun.
Meski demikian, Barcelona belum menunjukkan tanda-tanda bahwa Koundé akan meninggalkan klub dalam waktu dekat.
Koundé telah memperpanjang kontraknya hingga Juni 2030 dan masih menjadi bagian penting dalam skuad Barcelona.
Kemampuannya bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah juga membuat Koundé memiliki peran penting dalam skema permainan tim.
Oleh karena itu, kemungkinan Barcelona merekrut Fresneda masih bergantung pada perkembangan masa depan Koundé dan perubahan rencana klub.
Fresneda sendiri telah memperoleh pengalaman bersama Sporting CP sejak bergabung dari Real Valladolid pada 2023.
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