Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Lisandro Martinez: Kami Akan Merindukanmu!

JawaPos.com - Lisandro Martinez menuliskan pesan perpisahan kepada Lionel Messi yang memutuskan pensiun dari timnas Argentina. Laga melawan Benin pada 7 Oktober menjadi kali terakhir keduanya bermain sebagai rekan setim di level tim nasional.

Melalui media sosial, Lisandro Martinez mengungkapkan kebanggaannya bisa bermain bersama Lionel Messi. Bek Manchester United tersebut bahkan menyebut pemain berusia 39 tahun itu sebagai atlet terbaik dalam sejarah.

Martinez juga mengaku akan merindukan kesempatan bermain bersama Messi. Dalam pesan perpisahannya, dia menyampaikan rasa sayangnya kepada pemain berjuluk La Pulga tersebut.

"Sungguh suatu kehormatan bisa berbagi waktu dengan atlet terbaik dalam sejarah. Yang terhebat akan meninggalkan kita, kami akan merindukanmu selamanya Leo. Aku mencintaimu sepenuh hatiku," tulis Lisandro Martinez di Instagram, Kamis (8/10).

Pada laga melawan Benin, Martinez masuk menggantikan Nicolas Otamendi yang juga memutuskan pensiun dari timnas Argentina. Menit ke-52 hingga pertandingan berakhir menjadi momen terakhir Martinez bermain bersama Messi di level internasional.

Momen Indah Lisandro Martinez dan Lionel Messi Kebersamaan Lisandro Martinez dan Lionel Messi di timnas Argentina telah berlangsung selama beberapa tahun. Pada awal kariernya bersama La Albiceleste, Martinez menjadi starter ketika menghadapi Venezuela pada Maret 2019.

Dalam laga tersebut, dia langsung bermain bersama Messi. Sejak saat itu, keduanya beberapa kali tampil bersama dalam berbagai pertandingan internasional.

Salah satu momen terbaik mereka tentu terjadi ketika bersama-sama mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022.

Selain gelar Piala Dunia, Martinez dan Messi juga menjadi bagian dari skuad Argentina yang meraih trofi Copa America pada 2021 dan 2024.