Presiden CONMEBOL Tantang Messi Tampil di Copa Libertadores Usai Pensiun dari Timnas Argentina

JawaPos.com – Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, memberikan tantangan kepada Lionel Messi untuk tampil di Copa Libertadores setelah sang pemain mengakhiri kariernya bersama tim nasional Argentina.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (8/10), Domínguez menyebut keikutsertaan di kompetisi antarklub paling bergengsi di Amerika Selatan tersebut sebagai satu-satunya hal yang dianggap masih kurang dalam perjalanan luar biasa Messi.

Tantangan itu disampaikan Domínguez melalui sebuah video yang diunggah di media sosial setelah bertemu Messi dalam pertandingan perpisahannya di Stadion Monumental, Buenos Aires.

Dalam video tersebut, Domínguez secara langsung mengajak Messi untuk menerima tantangan bermain di Copa Libertadores dan menanyakan kesediaannya untuk mengikuti kompetisi tersebut.

Messi yang mendengar pertanyaan itu hanya tertawa dan tidak memberikan jawaban secara langsung mengenai kemungkinan tampil di turnamen antarklub Amerika Selatan tersebut.

Pernyataan Domínguez sekaligus menambah perhatian terhadap masa depan Messi setelah ia resmi menutup perjalanan internasionalnya bersama Argentina.

Pertandingan perpisahan Messi berlangsung di Stadion Monumental ketika Argentina menghadapi Benin dan meraih kemenangan 3-0. Dalam laga tersebut,