Bernardo Tavares Buka Peluang Pemain Muda Persebaya Unjuk Gigi di League Cup 2026/2027

Bernardo Tavares membuka peluang pemain muda Persebaya Surabaya tampil di League Cup 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares membuka peluang bagi pemain muda untuk unjuk gigi di League Cup 2026/2027. Turnamen tersebut bisa menjadi panggung bagi talenta Elite Pro Academy (EPA) untuk mendapatkan pengalaman bersama tim senior.
Kesempatan itu hadir saat Green Force menghadapi PSBS Biak dan Kendal Tornado FC di Grup G Zona Timur 1.
League Cup 2026/2027 tidak hanya menjadi ajang bagi Persebaya Surabaya untuk mengejar prestasi, tetapi juga ruang bagi pemain muda membuktikan kualitasnya di level senior.
Bernardo Tavares melihat turnamen tersebut sebagai kesempatan penting bagi para pemain akademi yang selama ini berkembang melalui kompetisi kelompok umur.
Pelatih asal Portugal itu menyebut kesempatan bagi pemain muda bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Beberapa pemain EPA sudah rutin dilibatkan dalam sesi latihan bersama skuad utama sepanjang musim.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal awal sebelum mereka mendapatkan kesempatan tampil dalam pertandingan resmi.
“Piala Liga juga bisa menjadi kesempatan bagi pemain-pemain muda EPA untuk mendapatkan pengalaman bersama tim senior,” tutur pelatih berusia 46 tahun tersebut.
“Sepanjang musim ini, kami sudah rutin memberikan kesempatan kepada beberapa pemain muda untuk berlatih bersama tim senior.”
Bagi para pemain muda, kesempatan tersebut bisa menjadi momentum untuk memperlihatkan perkembangan yang selama ini mereka jalani di akademi.
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League Cup 2026/2027 sekaligus dapat menjadi jembatan bagi talenta muda Persebaya Surabaya untuk mulai mendekati persaingan di level tim utama.
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