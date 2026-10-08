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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 8 Oktober 2026 | 18.47 WIB

Prediksi Skor Port FC vs Persib Bandung: Maung Bandung Menang Mental

Persib Bandung akan menghadapi Port FC pada debut ACC 2026/2027 di Thailand. (Persib) - Image

Persib Bandung akan menghadapi Port FC pada debut ACC 2026/2027 di Thailand. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung bakal bertamu ke markas Port FC dalam lanjutan Grup B ASEAN Club Championship. Kedua tim akan saling adu kekuatan di Thammasat Stadium, Kamis (8/10) pukul 19.00 WIB.

Prediksi Skor Port FC vs Persib Bandung

Port FC bukanlah lawan yang asing bagi Persib Bandung. Melansir Transfermarkt, kedua tim sudah bertemu dalam dua pertandingan yang semuanya terjadi di ajang AFC Champions League.

Dalam dua laga tersebut, Persib belum mendapatkan hasil yang menguntungkan. Maung Bandung sempat menahan imbang Port FC di kandangnya, tetapi harus kalah tipis di kandang sendiri pada September 2024.

Persib datang ke Thammasat Stadium dengan modal positif dalam laga tandang. Setelah berhasil meraih kemenangan atas FC Seoul, mereka juga sukses mengalahkan Persijap Jepara di kandangnya.

Sementara itu, Port FC menyambut Persib dengan hasil yang kurang meyakinkan. Tim yang diperkuat Asnawi Mangkualam tersebut mengalami kekalahan dari Vissel Kobe di kandang sendiri pada ajang ACL Two dan kalah di laga tandang melawan Sukhothai FC.

Dengan hasil yang diperoleh kedua tim di kompetisi masing-masing, Persib diprediksi memiliki peluang untuk memenangkan laga nanti malam. Skor 2-1 diprediksi menjadi hasil akhir pertemuan ketiga kedua tim.

Sementara itu, kapten tim Persib, Marc Klok, bertekad meraih kemenangan melawan Port FC. Dia juga merasa bangga bisa mewakili Persib di level internasional.

"Bagi klub dan Indonesia, selalu menyenangkan bertanding di kancah internasional untuk mewakili negara dan klub. Di tingkat domestik kami telah mendominasi dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang saatnya mendominasi di Asia Tenggara," kata Klok yang dikutip dari laman resmi Persib, Kamis (8/10).

"Kami memulai kampanye (ACL Two) ini dengan kemenangan penting. Dan besok kami harus memulainya dengan sangat baik di Thailand ini," pungkas gelandang 33 tahun tersebut.

Menarik dinantikan laga Persib melawan Port FC. Apakah Maung Bandung mampu membawa pulang kemenangan dari Thailand? Patut ditunggu.

Editor: Hendra
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