Cristiano Ronaldo Batal Pensiun dari Timnas Portugal, Minta Maaf soal Aksi Tinggalkan Skuad

Cristiano Ronaldo menegaskan belum pensiun dari timnas Portugal setelah meminta maaf atas keputusan meninggalkan pemusatan latihan. (Instagram @cristiano)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo memastikan tidak pensiun dari timnas Portugal setelah sempat meninggalkan pemusatan latihan akibat konflik dengan Jorge Jesus.
Kapten Portugal itu meminta maaf kepada rekan setimnya, menerima kemungkinan hukuman, dan menegaskan siap kembali membela Selecao das Quinas setelah menjalani sanksi.
Ronaldo sebelumnya meninggalkan skuad Portugal menjelang kemenangan 4-2 atas Denmark di UEFA Nations League.
Keputusan tersebut diambil setelah pemain berusia 41 tahun itu merasa Jorge Jesus mengingkari janji terkait waktu bermainnya saat Portugal menghadapi Norwegia.
Sebelum kejadian tersebut, Ronaldo tampil sebagai starter ketika Portugal menang 1-0 atas Wales.
Namun, penyerang tersebut ditarik keluar pada menit ke-67 dan kemudian hanya menjadi pemain cadangan ketika Portugal meraih kemenangan 2-1 atas Norwegia.
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Ronaldo mengakui dirinya tidak seharusnya meninggalkan pemusatan latihan meski merasa kepercayaannya kepada Jorge Jesus telah dilanggar.
Dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekan setimnya setelah tindakannya tersebut menimbulkan polemik di dalam timnas Portugal.
"Saya juga berutang permintaan maaf kepada rekan satu tim tim nasional karena telah meninggalkan kamp," tulis Ronaldo.
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