Cristiano Ronaldo Tinggalkan Kamp Portugal, Keputusan Ini Dinilai Bisa Pengaruhi Warisannya

Cristiano Ronaldo (Flashscore)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan setelah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Portugal menyusul keputusan pelatih Jorge Jesus yang tidak memainkannya sebagai pemain pengganti.
Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (4/10), Ronaldo disebut tidak menerima keputusan tersebut setelah menjalani pemanasan selama sekitar 20 hingga 30 menit, tetapi tidak mendapatkan kesempatan bermain dalam pertandingan melawan Norwegia.
Sikap tersebut dinilai berpotensi mencoreng warisan luar biasa Ronaldo bersama Portugal, meskipun ia tetap menjadi salah satu pemain terpenting dalam sejarah sepak bola negara tersebut.
Jorge Jesus menjelaskan bahwa keputusan tidak memainkan Ronaldo merupakan pertimbangan teknis dan tidak perlu dibesar-besarkan.
Ronaldo kemudian menegaskan bahwa dirinya masih merasa mampu memberikan kontribusi bagi Portugal, baik melalui gol maupun dukungan kepada generasi pemain muda.
Situasi semakin menjadi perhatian setelah muncul pernyataan bahwa Ronaldo akan mengungkapkan alasan sebenarnya terkait kepergiannya dari pemusatan latihan pada waktu yang dianggap tepat.
Ronaldo memiliki catatan luar biasa bersama Portugal dengan 146 gol dan 234 penampilan internasional serta 141 kemenangan bersama tim nasional.
Ronaldo juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah hat-trick terbanyak untuk Portugal, sementara pengaruhnya terhadap perjalanan tim nasional selama bertahun-tahun sulit dipisahkan dari berbagai pencapaian negara tersebut.
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