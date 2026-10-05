Jorge Jesus Buka Pintu Timnas Portugal untuk Cristiano Ronaldo

JawaPos.com - Pelatih Timnas Portugal Jorge Jesus masih membuka peluang Cristiano Ronaldo kembali memperkuat Selecao das Quinas. Pernyataan itu disampaikan setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal di Kopenhagen pada jeda internasional.

Jesus menegaskan masa depan Ronaldo bersama Portugal masih terbuka. Menurutnya, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan penyerang berusia 41 tahun itu selama masih aktif bermain di level klub dan memiliki keinginan membela negaranya.

“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagi saya, semuanya masih terbuka. Cris harus memutuskan apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya sendiri,” kata Jorge Jesus yang dikutip Fabrizio Romano.

Jesus kemudian memberikan sinyal bahwa Ronaldo tetap bisa dipertimbangkan untuk masuk skuad Portugal berikutnya.

“Bila Cris masih bermain dan ingin berada di tim nasional, kenapa tidak?” ujar Jesus.

Pernyataan tersebut muncul setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal pada jeda internasional. Sebelumnya, Ronaldo hanya menjadi pemain cadangan dan tidak dimainkan ketika Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027, 28 September.

Kepergian Ronaldo dari skuad kemudian memunculkan spekulasi mengenai masa depannya bersama tim nasional. Ronaldo diketahui lebih dulu berbicara dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) Pedro Proenca sebelum meninggalkan pemusatan latihan.

Ronaldo juga disebut menyatakan akan menjelaskan alasan kepergiannya pada kesempatan berikutnya.

Meski situasi tersebut sempat memunculkan tanda tanya, Jesus berusaha meredakan spekulasi. Pelatih berusia 72 tahun itu menegaskan tidak ada masalah antara dirinya dan Ronaldo.