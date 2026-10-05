Zinedine Zidane Bela Ronaldo Tinggalkan Timnas Portugal

JawaPos.com - Pelatih timnas Prancis Zinedine Zidane membela Cristiano Ronaldo setelah sang megabintang dalam sorotan menyusul keputusan meninggalkan pemusatan latihan Portugal di Kopenhagen.

Zinedine Zidane menolak anggapan bahwa Ronaldo sedang menjalani akhir karier yang mengecewakan.

“Tidak, saya pikir dia harus diberi selamat atas kariernya yang hebat. Apa yang telah dia lakukan sungguh luar biasa,” kata Zidane seperti diwartakan beIN SPORTS seperti dilansir dari Antara pada Senin (5/10).

Pernyataan Zidane disampaikan menjelang laga UEFA Nations League antara Prancis dan Belgia di Stade de France pada Selasa (6/10).

Keputusan Ronaldo meninggalkan timnas Portigal memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan pemain berusia 41 tahun itu bersama tim nasionalnya.

Zidane memiliki alasan kuat untuk membela Ronaldo karena keduanya pernah bekerja sama di Real Madrid pada periode 2016-2018 yang menikmati salah satu periode tersukses sepanjang masa Real.

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“Saya cukup beruntung dia pernah bersama saya, dan membantu saya meraih hal-hal yang luar biasa. Saya angkat topi untuk Cristiano,” ujar Zidane.

Mantan gelandang timnas Prancis itu menegaskan rasa hormatnya kepada Ronaldo tidak berubah.