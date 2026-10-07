Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

Pemain Timnas Meksiko bakal menghadapi Cile pada laga persahabatan. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Meksiko akan menghadapi Cile dalam laga persahabatan internasional di Los Angeles Memorial Coliseum, Rabu (7/10) pagi waktu setempat.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki performa setelah sama-sama melewati periode sulit dalam beberapa pertandingan terakhir.
Meksiko datang dengan tekanan cukup besar.
El Tri belum mampu meraih kemenangan dalam tiga pertandingan sejak Rafa Marquez mulai menangani tim nasional.
Masalah efektivitas menjadi salah satu pekerjaan rumah utama Meksiko.
Mereka mampu menguasai pertandingan dalam beberapa kesempatan, tetapi penguasaan bola tersebut belum selalu menghasilkan peluang berbahaya.
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Dalam tiga pertandingan terakhir, Meksiko hanya mampu mencetak dua gol. Lini depan butuhkan perbaikan, terutama penyelesaian akhir.
Rafa Marquez juga masih melakukan berbagai eksperimen dalam susunan pemain.
Rotasi dilakukan untuk mencari kombinasi terbaik yang bisa digunakan menghadapi persaingan di level internasional.
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