Legenda Meksiko Guillermo Ochoa Resmi Mengumumkan Pensiun dari Dunia Sepak Bola

JawaPos.com – Legenda sepak bola Meksiko, Guillermo Ochoa, resmi mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola profesional setelah menjalani karier selama 23 tahun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum’at (24/7), Keputusan tersebut disampaikan melalui media sosial beberapa waktu setelah ia tampil bersama Meksiko pada Piala Dunia FIFA 2026.

Ochoa menyatakan akan membawa kenangan dan dukungan jutaan penggemar sebagai bagian dari perjalanan kariernya.

Kiper berusia 41 tahun itu menorehkan berbagai catatan bersejarah sepanjang karier internasionalnya.

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Guillermo Ochoa menjadi salah satu dari tiga pemain yang masuk dalam enam skuad Piala Dunia bersama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Ochoa juga mencatatkan 153 penampilan untuk tim nasional Meksiko dan menjadi pemain tertua yang tampil bagi negaranya di ajang Piala Dunia.

Perjalanan terakhir Ochoa bersama Meksiko berakhir pada babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 setelah timnya kalah dari Inggris.

Seusai turnamen tersebut, ia memutuskan mengakhiri karier sebagai pesepak bola profesional.

Dalam pesan perpisahannya, Ochoa menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, rekan setim, dan para pendukung yang selalu memberikan dukungan sepanjang kariernya.