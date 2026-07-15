Sunoo ENHYPEN Absen dari Konser di Meksiko, Agensi Ungkap Kondisi Kesehatannya 

JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan bagi penggemar ENHYPEN. Menurut laporan Soompi, Sunoo tidak dapat tampil dikonser ENHYPEN WORLD TOUR "BLOOD SAGA" di Mexico City setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan secara mendadak.
BELIFT LAB mengumumkan bahwa Sunoo harus menghentikan sementara aktivitasnya dan absen dari konser yang dijadwalkan berlangsung hari itu. Agensi juga meminta pengertian para penggemar atas perubahan mendadak tersebut.
BELIFT LAB menjelaskan bahwa keputusan ini diambil demi memprioritaskan kesehatan Sunoo. Pihak agensi menegaskan akan memberikan dukungan penuh terhadap proses perawatan dan pemulihannya agar ia bisa kembali menyapa penggemar dalam kondisi terbaik secepat mungkin.
Meski harus tampil tanpa salah satu anggotanya, ENHYPEN tetap melanjutkan rangkaian tur dunia BLOOD SAGA yang saat ini sedang berlangsung. Tur tersebut menjadi salah satu agenda global terbesar grup tahun ini dengan sejumlah konser di berbagai negara.
Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan Sunoo maupun apakah jadwal aktivitas berikutnya akan mengalami perubahan.
Penggemar pun membanjiri media sosial dengan doa dan dukungan agar sang idol segera pulih dan dapat kembali bergabung bersama ENHYPEN di atas panggung.
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