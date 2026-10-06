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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 05.08 WIB

Prediksi Kroasia vs Spanyol: Rekor Mentereng La Roja Jadi Ancaman Serius untuk Tuan Rumah

Timnas Spanyol di laga UEFA Nations League 2026/2027. (Timnas Spanyol) - Image

Timnas Spanyol di laga UEFA Nations League 2026/2027. (Timnas Spanyol)

JawaPos.com - Kroasia akan menjamu Spanyol pada matchday 4 Grup A3 UEFA Nations League 2026-27.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Poljud, Split, Rabu (7/10/2026) dini hari WIB, dengan kick-off pukul 01.45 WIB.

Laga Kroasia vs Spanyol menjadi pertemuan kedua kedua tim dalam waktu yang cukup berdekatan. Sebelumnya, Spanyol berhasil meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia pada 30 September 2026.

Hasil tersebut membuat Spanyol semakin nyaman di papan atas Grup A3. La Roja datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat tiga kemenangan beruntun di fase grup.

Sebaliknya, Kroasia sedang menghadapi situasi yang jauh lebih sulit. Setelah kalah dari Spanyol, tim asuhan Slaven Bilic kembali mendapatkan hasil buruk ketika dihantam Inggris dengan skor telak 0-7.

Kekalahan tersebut menjadi salah satu catatan terburuk dalam sejarah sepak bola Kroasia. Mereka tidak hanya gagal mencetak gol, tetapi juga kesulitan membendung serangan Inggris sepanjang pertandingan.

Masalah pertahanan menjadi perhatian utama Kroasia menjelang duel melawan Spanyol. Dari tiga pertandingan di fase grup, mereka sudah kebobolan 12 gol. Jumlah tersebut menjadi salah satu yang paling tinggi di Nations League musim ini.

Situasi itu jelas tidak ideal ketika Kroasia harus menghadapi Spanyol. La Roja memiliki lini depan yang sedang produktif dan sudah mencetak 10 gol dalam tiga pertandingan Grup A3.

Spanyol juga sedang membawa momentum positif. Mereka belum terkalahkan dalam 41 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil memenangkan 10 pertandingan terakhir secara beruntun.

Editor: Banu Adikara
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