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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 6 Oktober 2026 | 14.08 WIB

Prediksi Skor Kroasia vs Spanyol di UEFA Nations League: La Roja Bombardir Gawang Tuan Rumah

Spanyol diprediksi kembali mengalahkan Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Poljud, Split. (Timnas Spanyol) - Image

Spanyol diprediksi kembali mengalahkan Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Poljud, Split. (Timnas Spanyol)

JawaPos.com — Spanyol diprediksi mengalahkan Kroasia 3-0 pada matchday UEFA Nations League di Stadion Poljud, Split, Rabu (7/10/2026) pukul 01.45 WIB, setelah La Roja mencatat tiga kemenangan beruntun dan Kroasia kebobolan 11 gol dalam dua laga terakhir.

Tim juara dunia itu juga membawa rekor 41 pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi.

Kroasia Baru Saja Hancur 0-7 dari Inggris

Kroasia menghadapi Spanyol dalam kondisi sulit setelah dipermalukan Inggris dengan skor 0-7 pada pertandingan terakhir mereka.

Kekalahan tersebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah tim putra Kroasia sekaligus pertama kalinya mereka kebobolan lima gol dalam pertandingan kandang.

Harry Kane dan Bukayo Saka masing-masing mencetak dua gol dalam laga tersebut, sedangkan Morgan Rogers, Jude Bellingham, dan Anthony Gordon turut mencatatkan nama di papan skor.

Hasil telak itu membuat Kroasia menelan dua kekalahan beruntun dengan total 11 gol bersarang di gawang mereka.

Situasi tersebut membuat pertahanan Kroasia menjadi salah satu yang paling rapuh di UEFA Nations League 2026/2027. Kroasia sudah kebobolan 12 gol di kompetisi ini, hanya lebih baik dari San Marino yang telah kemasukan 14 gol.

Spanyol Sedang Ganas-Ganasnya

Spanyol datang ke Stadion Poljud dengan modal jauh lebih meyakinkan setelah mengalahkan Czechia 4-1 dalam pertandingan terakhir.

Lamine Yamal membuka keunggulan pada menit keenam sebelum Rodri dan Mikel Merino ikut mencetak gol, sementara Czechia hanya mampu membalas lewat Jiri Slama.

Editor: Edi Yulianto
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