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Risma Azzah Fatin
Senin, 5 Oktober 2026 | 22.22 WIB

Lionel Messi Resmi Miliki Klub Divisi Dua Spanyol CD Eldense

Lionel Messi (Flashscore) - Image

Lionel Messi (Flashscore)

JawaPos.com – Lionel Messi resmi menyelesaikan proses akuisisi klub divisi dua Spanyol, CD Eldense, meski kesepakatan tersebut masih menunggu persetujuan regulator.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (4/10), Messi kini menjadi pemilik mayoritas Eldense setelah mengambil alih seluruh saham klub yang sebelumnya dimiliki kelompok investasi asal Kolombia.

Mantan penyerang Barcelona dan tim nasional Argentina itu telah menyepakati pembelian saham tersebut pada bulan sebelumnya.

Akuisisi ini menjadikan Messi sebagai pemilik mayoritas klub keduanya di Spanyol setelah sebelumnya membeli UE Cornellà pada April.

CD Eldense mengumumkan perubahan kepemilikan tersebut melalui situs resmi klub pada Kamis. Klub yang berdiri sejak 1921 itu menyebut kehadiran Messi sebagai awal dari babak baru dalam sejarah panjang mereka.

Bagi Eldense, masuknya Messi sebagai pemilik mayoritas diharapkan membawa perubahan positif sekaligus memberikan dorongan bagi klub.

Messi sendiri saat ini masih aktif bermain bersama Inter Miami setelah sebelumnya menjalani karier panjang bersama Barcelona dan Paris Saint-Germain.

Eldense tengah menghadapi situasi sulit di Segunda División karena menempati posisi ke-19 klasemen.

Editor: Novia Tri Astuti
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