Jebol Gawang Republik Ceko, Rodri Ingin Cetak Lebih Banyak Gol di Timnas Spanyol

Rodri saat cetak gol untuk Timnas Spanyol lawan Republik Ceko. (Dok. IG/ sefutbol)
JawaPos.com-Tim nasional Spanyol berhasil mengalahkan timnas Republik Ceko di UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan Nuevo Carlos Tartiere, Minggu (4/10).
Rodri menyumbangkan satu gol dalam kemenangan timnas Spanyol melawan Republik Ceko. Ia mencetak gol pada menit ke-35 yang membuat skor menjadi 2-0 di babak pertama.
Bagi sang kapten, mencetak gol untuk timnas Spanyol selalu terasa istimewa. Terakhir kali, Rodri mencetak gol saat melawan Georgia di Piala Eropa 2024. Ia berharap bisa terus mencetak gol.
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"Mencetak gol untuk tim nasional selalu terasa istimewa. Belakangan ini saya belum banyak mencetak gol, jadi semoga sekarang saya bisa menemukan momentum; ini penting - kita semua perlu berkontribusi dalam mencetak gol," kata Rodri kepada TDP yang dilansir laman resmi UEFA, Minggu (4/10).
Menghadapi Republik Ceko merupakan laga yang sulit karena Rodri mengenal gaya kepelatihan Santi Denia. Namun, timnas Spanyol berhasil menciptakan banyak peluang dan memenangkan pertandingan.
"Ini adalah pertandingan yang sulit - saya memberi tahu Santi [Denia] bahwa kami mengenalnya dan anak buahnya dengan baik dan bahwa Republik Ceko adalah tim yang sangat terlatih. Jadi saya memperkirakan ini akan menjadi salah satu pertandingan tersulit, dan memang demikian adanya. Kami harus bekerja keras untuk meraih kemenangan, tetapi kami menciptakan peluang mencetak gol; ada malam-malam di mana Anda tidak dapat menciptakan banyak peluang, tetapi tim berhasil memainkan pertandingan dengan matang," jelas gelandang Barcelona itu.
Pada laga melawan Republik Ceko, ada beberapa perubahan seperti memainkan Roberto Fernandez, Fran Garcia, hingga Ivan Fresneda. Rodri berharap perubahan tersebut bisa membuat timnas Spanyol meningkatkan performanya.
"Ada banyak perubahan, namun tim kami terus tampil di level tertinggi. Kami membutuhkan semua orang - kami membutuhkan semua orang untuk terlibat sepenuhnya. Ini adalah pertandingan hebat lainnya, dan bagian terbaiknya adalah perasaan yang kami rasakan," pungkas Rodri.
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