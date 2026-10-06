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Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.32 WIB

Riccardo Calafiori Cetak Gol Spesial Usai Timnas Italia Kalahkan Turki

Riccardo Calafiori saat cetak gol untuk timnas Italia lawan Turki. (Dok. UEFA) - Image

Riccardo Calafiori saat cetak gol untuk timnas Italia lawan Turki. (Dok. UEFA)

JawaPos.com - Tim nasional Italia mengalahkan timnas Turki di UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Stadio Renato Dall'Ara, Selasa (6/10).

Riccardo Calafiori menyumbangkan satu gol dalam kemenangan timnas Italia. Ia mencetak gol pada menit ke-64 untuk membawa timnya unggul setelah imbang 1-1 hingga menit ke-61.

Gol yang dicetak Riccardo Calafiori ke gawang Turki terasa sangat spesial. Sebab, itu adalah gol pertamanya dan dilakukan di Stadio Renato Dall'Ara yang merupakan tempat ia debut bersama timnas Italia pada 2024.

Mengenai pertandingan melawan Turki, Riccardo Calafiori mengatakan bahwa tim lawan menerapkan permainan berbeda dibandingkan pada 29 September lalu. Meski tim tamu sempat menyamakan kedudukan, para pemain berhasil bangkit dan kembali unggul.

"Saya percaya ada sesuatu yang istimewa tertulis untuk saya di stadion ini. Saya melakukan debut saya di sini, dan saya mencetak gol pertama saya untuk tim nasional di sini. Ini pertandingan yang berbeda dibandingkan dengan pertandingan di Turki; penting untuk segera merebut kembali keunggulan, dan kemudian kami berhasil mengamankan kemenangan," kata Riccardo Calafiori yang dikutip dari laman resmi UEFA, Selasa (6/10).

Menurut pemain Arsenal tersebut, ketika pemain bertahan mencetak gol itu berarti timnya bermain proaktif. Calafiori juga ingin selalu dalam kondisi fisik yang bugar agar bisa terus bermain.

"Gol yang dicetak oleh para pemain bertahan adalah tanda dari pola pikir tim yang proaktif. Waktu untuk berlatih sangat terbatas, tetapi kami berusaha mempraktikkan apa yang diminta pelatih. Saya memulai dengan baik dalam hal mencetak gol tahun ini, tetapi yang terpenting bagi saya adalah kebugaran fisik. Ketika saya bugar, saya dapat membantu tim," pungkas Calafiori.

Pada laga melawan Turki, Calafiori baru bermain pada menit ke-55. Ia bermain 35 menit dan melakukan 25 sentuhan bola.

Secara statistik permainan, Calafiori bermain cukup baik di lini pertahanan. Melansir Fotmob, bek 24 tahun tersebut melakukan dua tekel.

Editor: Banu Adikara
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