Prediksi Skor Italia vs Turki di UEFA Nations League: Gli Azzurri Lumat Tim Tamu

JawaPos.com - Italia akan menghadapi Turki dalam lanjutan Liga A Grup 1 UEFA Nations League 2026/2027. Gli Azzurri - julukan Timnas Italia - diprediksi bakal melumat tim tamu.

Pertandingan Italia vs Turki dijadwalkan berlangsung di Stadion Renato Dall’Ara, Bologna, Italia, Selasa (6/10) pukul 01.45 WIB. Laga ini menjadi laga penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di papan klasemen sementara.

Italia memiliki modal cukup positif menjelang pertandingan tersebut setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas Turki pada pertemuan sebelumnya. Hasil itu menjadi salah satu bukti Gli Azzurri mulai menunjukkan perkembangan sejak Roberto Mancini kembali dipercaya menangani tim nasional.

Italia juga membawa satu poin penting dari Paris di laga terakhirnya. Gli Azzurri berhasil menahan imbang Prancis dengan skor 1-1. Gianluigi Donnarumma dan kolega mampu bertahan dengan baik hingga akhirnya membawa pulang poin.

Tambahan satu poin tersebut membuat Italia menempati posisi ketiga Grup 1 dengan koleksi empat poin. Gli Azzurri hanya tertinggal dua poin dari Belgia dan tiga poin dari Prancis sehingga kemenangan atas Turki menjadi target penting untuk menjaga peluang bersaing di papan atas.

Di sisi lain, Turki datang dengan kondisi yang jauh lebih mengkhawatirkan. Tim asuhan Vincenzo Montella itu belum mengoleksi satu pun poin dari tiga pertandingan yang telah dimainkan di Grup 1.

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Mereka membuka kampanye dengan menelan kekalahan tipis 0-1 dari Prancis. Alih-alih bangkit, Turki justru dilumat Italia dengan skor 1-4 dan Belgia dengan skor 0-3.

Situasi tersebut tentu sangat sulit bagi Turki. Namun, kini mereka bertekad untuk memburu kemenangan perdananya di UEFA Nations League. Masalahnya, meraih kemenangan di kandang Italia juga bukan perkara mudah.