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Djati Waluyo
Senin, 12 Oktober 2026 | 23.37 WIB

Mengintip Ekonomi Italia, Negaranya Juara MotoGP Mandalika 2026 Marco Bezzecchi 

Penyerahan trofi kepada Marco Bezzecchi di Sirkuit Mandalika turut menjadi sorotan media Italia. Erick Thohir diperkenalkan sebagai mantan Presiden Inter Milan. (Dok. MotoGP) - Image

Penyerahan trofi kepada Marco Bezzecchi di Sirkuit Mandalika turut menjadi sorotan media Italia. Erick Thohir diperkenalkan sebagai mantan Presiden Inter Milan. (Dok. MotoGP)

 

JawaPos.com - Kemenangan Marco Bezzecchi dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (11/10), membawa nama Italia menjadi sorotan di Indonesia.

Pembalap Aprilia Racing itu bukan hanya mengamankan podium tertinggi, tetapi juga menambah catatan prestasi panjang pembalap Italia di ajang MotoGP.

Bezzecchi menaklukkan Raul Fernandez yang finis di posisi kedua, disusul rekan setimnya Jorge Martin di urutan ketiga. Hasil tersebut sekaligus mengantarkan Aprilia mencatatkan finis di empat posisi teratas untuk pertama kalinya di MotoGP.

Namun, hubungan Italia dan Indonesia tidak hanya terjalin melalui olah raga. Kedua negara juga memiliki kepentingan ekonomi, mulai dari perdagangan produk industri hingga peluang investasi dan pengembangan energi bersih.

Italia, Pusat Kuliner, Fesyen, dan Industri Otomotif

Italia dikenal sebagai salah satu pusat kuliner dan fesyen dunia yang memiliki sejumlah produk ikonik seperti pasta, pizza, kopi, serta produk fesyen dan barang mewah.

Di sektor otomotif, Italia menjadi rumah bagi merek ternama seperti Ferrari dan Lamborghini, dua jenama yang umumnya jadi koleksi para sultan dan orang-orang "have" Indonesia.

Negara tersebut juga memiliki basis industri manufaktur yang kuat, termasuk mesin dan peralatan mekanik, produk farmasi, serta barang-barang industri.

Keunggulan industri tersebut membuat Italia memiliki posisi penting dalam perdagangan internasional. Produk manufaktur dan barang bernilai tambah menjadi bagian dari ekspor negara tersebut ke berbagai pasar dunia.

Karakter industri itu turut membuka peluang hubungan ekonomi dengan Indonesia, terutama dalam perdagangan produk manufaktur, bahan baku, mesin, dan komoditas unggulan.

Perdagangan Indonesia-Italia Tembus USD 3,9 Miliar

Hubungan ekonomi Indonesia dan Italia tercermin dari nilai perdagangan kedua negara.

Editor: Estu Suryowati
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