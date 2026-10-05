Prediksi Italia vs Turki: Gli Azzurri Diunggulkan, Montella dalam Tekanan

Pelatih timnas Turki Vincenzo Montella akan menghadapi Italia dalam UEFA Nations League. (Istimewa)
JawaPos.com – Italia akan menjamu Turki pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Renato Dall’Ara, Bologna, Selasa (6/10) pukul 01.45 WIB.
Duel ini mempertemukan dua tim dengan kondisi berbeda.
Italia masih berusaha mengejar posisi lebih baik di Grup A1, sementara Turki datang ke Bologna dengan tekanan besar setelah menelan tiga kekalahan beruntun.
Italia saat ini berada di posisi ketiga Grup A1 dengan koleksi empat poin dari tiga pertandingan, sementara Turki menjadi penghuni dasar klasemen tanpa satu pun poin.
Perbedaan performa tersebut membuat Italia lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan.
Apalagi, Gli Azzurri memiliki modal positif setelah mengalahkan Turki dengan skor telak 4-1 pada pertemuan sebelumnya di Bursa, 28 September lalu.
Italia tetap tidak bisa menganggap remeh pertandingan kali ini.
Jadwal yang cukup padat membuat pelatih harus mempertimbangkan kondisi fisik para pemain.
Rotasi pemain lini depan bakal dilakukan saat Moise Kean tidak berada dalam kondisi yang cukup baik untuk tampil.
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