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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 6 Oktober 2026 | 14.47 WIB

Prediksi Skor Albania vs San Marino di UEFA Nations League: Kuqezinjte Menang Telak di Tirana

Albania diprediksi kembali menang telak atas San Marino dalam lanjutan UEFA Nations League di Air Albania Stadium, Tirana. (Timnas Albania) - Image

Albania diprediksi kembali menang telak atas San Marino dalam lanjutan UEFA Nations League di Air Albania Stadium, Tirana. (Timnas Albania)

JawaPos.com — Albania diprediksi menang telak 4-0 atas San Marino pada matchday UEFA Nations League C Grup 1 di Air Albania Stadium, Tirana, Rabu (7/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Tuan rumah membutuhkan kemenangan setelah kalah 1-2 dari Finlandia, sementara San Marino datang tanpa poin dan belum mencetak gol dalam tiga pertandingan.

Albania Punya Modal Kuat

Albania memiliki rekor sempurna saat menghadapi San Marino dengan memenangi seluruh lima pertemuan tanpa kebobolan.

Bahkan, pertemuan terakhir kedua tim kurang dari dua pekan lalu berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Albania di Serravalle.

Rolando Maran tentu ingin timnya kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan dari Finlandia menjadi kekalahan pertama Albania di fase grup.

Hasil tersebut membuat Albania turun ke posisi kedua dengan tujuh poin, tertinggal satu angka dari Finlandia yang memimpin klasemen.

Perjalanan Albania menuju promosi masih terbuka lebar karena dua dari tiga pertandingan terakhir akan dimainkan di kandang.

Namun, kemenangan menjadi penting agar posisi mereka dalam persaingan menuju puncak Grup C1 tetap terjaga.

San Marino Masih Kesulitan

San Marino berada di dasar klasemen tanpa satu pun poin dari tiga pertandingan. Roberto Cevoli dan anak asuhnya juga belum mampu mencetak gol setelah kalah 0-7 dari Finlandia, 0-3 dari Albania, dan 0-4 dari Belarus.

Editor: Edi Yulianto
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