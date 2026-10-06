Prediksi Skor Swiss vs Makedonia Utara di UEFA Nations League: Nati Sikat Habis Tim Tamu di Luzern

JawaPos.com — Swiss diprediksi mengalahkan Makedonia Utara dengan skor 3-0 dalam lanjutan UEFA Nations League di Thermoplan Arena, Luzern, Rabu (7/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Tim asuhan Murat Yakin sedang sempurna dengan tiga kemenangan beruntun, sedangkan Makedonia Utara belum mencetak gol sepanjang 2026 dan selalu kalah dalam tiga pertandingan Nations League.

Swiss di Atas Angin Berkat Tiga Kemenangan Beruntun Swiss datang ke pertandingan ini dengan modal sangat kuat setelah meraih sembilan poin dari tiga laga UEFA Nations League.

Kemenangan 3-0 atas Makedonia Utara pada 26 September, 3-0 atas Skotlandia tiga hari kemudian, serta kemenangan 2-1 atas Slovenia membuat Nati kokoh di puncak Grup B1.

Kemenangan terakhir Swiss atas Slovenia juga menunjukkan mental kuat skuad Murat Yakin.

Sempat tertinggal pada menit kedua setelah Zan Vipotnik mencetak gol melalui serangan balik, Swiss mampu membalikkan keadaan sebelum jeda melalui aksi Dan Ndoye.

Rentetan tersebut membuat Swiss unggul lima poin atas Slovenia dan Skotlandia yang sama-sama mengoleksi empat poin.

Jika kembali menang pada pertandingan ini, Swiss bahkan berpeluang memastikan promosi ke League A lebih cepat, tergantung hasil pertandingan Skotlandia melawan Slovenia.

Kondisi tersebut membuat motivasi Swiss semakin tinggi saat menghadapi Makedonia Utara.

Dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan, Nati hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk semakin dekat dengan target promosi yang sudah berada di depan mata.

Makedonia Utara Masih Terpuruk dan Mandul Berbanding terbalik dengan Swiss, Makedonia Utara menjalani UEFA Nations League dengan hasil mengecewakan.