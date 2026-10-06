Prediksi Skor Estonia vs Islandia di UEFA Nations League: Strákarnir okkar Curi Poin di Tallinn

JawaPos.com — Estonia dan Islandia diprediksi bermain imbang 1-1 pada matchday keempat UEFA Nations League Grup C4 di Lillekula Stadium, Tallinn, Rabu (7/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Islandia datang sebagai pemuncak klasemen dengan 7 poin, sedangkan Estonia mengoleksi 5 poin dan berpeluang besar memangkas jarak dalam persaingan promosi ke League B.

Estonia Punya Modal Kuat di Kandang Estonia belum pernah tampil di atas kasta ketiga UEFA Nations League, tetapi peluang meraih promosi ke League B mulai terbuka setelah mengawali Grup C4 dengan hasil positif.

Tim asuhan Jurgen Henn mengumpulkan dua hasil imbang dalam laga tandang melawan Islandia dan Bulgaria sebelum menang 1-0 atas Luksemburg di Tallinn pada Sabtu.

Gol cepat Rasmus Peetson menjadi pembeda dalam kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang catatan tidak terkalahkan Estonia menjadi lima pertandingan di semua kompetisi.

Dalam periode itu, Estonia meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang serta mencatat empat clean sheet.

Kekuatan Estonia semakin terlihat ketika bermain di kandang sendiri karena mereka belum kalah dalam empat pertandingan terakhir di Tallinn.

Bahkan, tiga laga kandang terakhir berakhir dengan kemenangan sekaligus clean sheet, sehingga Islandia dipastikan menghadapi pertahanan yang sedang percaya diri.