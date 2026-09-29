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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 29 September 2026 | 14.29 WIB

Prediksi Skor Luksemburg vs Islandia di Liga Nations UEFA: Singa Merah Borong Gol di Kandang

Leandro Barreiro menjadi salah satu pemain kunci Luksemburg saat menghadapi Islandia pada matchday kedua Liga Nations UEFA. (Instagram @barreiro.martins) - Image

Leandro Barreiro menjadi salah satu pemain kunci Luksemburg saat menghadapi Islandia pada matchday kedua Liga Nations UEFA. (Instagram @barreiro.martins)

JawaPos.com - Luksemburg diprediksi menang 3-1 atas Islandia pada matchday kedua Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stade de Luxembourg, Rabu (30/9) pukul 01.45 WIB.

Singa Merah datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Bulgaria, sedangkan Islandia hanya bermain imbang 1-1 melawan Estonia.

Duel ini menjadi kesempatan tuan rumah memperlebar jarak di puncak Grup 4.

Luksemburg Sedang dalam Tren Positif

Luksemburg memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah membalikkan keadaan untuk mengalahkan Bulgaria 2-1 pada laga pembuka Liga Nations UEFA.

Hasil tersebut menempatkan tim asuhan Jeff Strasser di puncak Grup 4 dan memperpanjang catatan positif mereka dalam beberapa pertandingan terakhir.

Modal lainnya datang dari rekor kandang melawan Islandia.

Luksemburg pernah mengalahkan Islandia 3-1 saat kedua negara bertemu di Stade de Luxembourg, sehingga tuan rumah memiliki alasan untuk kembali tampil agresif.

Leandro Barreiro juga menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan.

Gelandang Luksemburg tersebut mencetak gol penyama kedudukan saat menghadapi Bulgaria dan sedang menjalani awal musim yang menjanjikan bersama Benfica.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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